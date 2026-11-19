«C'è bisogno di dire come fosse Thomas, un ragazzo d'oro di come se ne vedono pochi oggi». A parlare è il cugino Mirco che lo fa a nome di tutta la famiglia Serratore, colpita dalla tragicità della perdita di un ragazzo di 18 anni investito sulla strada di Bramairate.

«Era brillante e perbene - prosegue - stava cercando la sua strada nel mondo del lavoro. Aveva finito di studiare meccanica, sua grande passione, e aveva già lavorato presso qualche officina ma quando è accaduto l'incidente era in cerca di una nuova occupazione».

Ma è il cuore di Thomas che la famiglia vuole far sapere quanto fosse grande a tutti coloro che non lo conoscevano.

«Forse sembra una frase fatta, ma non lo è e possono testimoniarlo tutti coloro che lo conoscevano di persona. Mio cugino - ancora Mirco - era un ragazzo molto educato e perbene, che aveva rispetto per tutto e per tutti. Era un buon amico, sempre corretto e pronto ad aiutare, mai giudicante. I suoi due stupendi genitori hanno saputo crescerlo nei più sani principi e loro non è venuto mai meno a questo modo di vivere».

C'è un altro aspetto che lo caratterizzava. «Era legatissimo alla sua famiglia. Ai genitori, ovviamente, ma anche a noi cugini e alle zie, che lo hanno cresciuto quando era piccolo e mamma e papà erano al lavoro. E lui ha sempre mantenuto strettissimi i rapporti con chi si è occupato di lui, saldando un vero legame di grande amore. Per questo motivo la sua morte è un lutto gravissimo per tutta la nostra famiglia».

Oltre alla meccanica e ai motori, Thomas aveva praticato un po' di sport, arrampicata e si allenava in palestra. «Gli era stato regalato un lancio dal paracadute e gli piaceva tantissimo. Per questo motivo aveva detto che, appena trovato un lavoro stabile, gli sarebbe piaciuto dedicarsi a questo sport. Il destino ha scelto diversamente».

In attesa di avere il nullaosta (trattandosi di un decesso avvenuto in incidente sono ancora in corso gli accertamenti) la famiglia ha già fissato i funerali per sabato della prossima settimana, 28 novembre, alle 9,30 alla parrocchia di Nostra Signora di Lourdes.