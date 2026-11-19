Era attesa per oggi la decisione del Tribunale delle Imprese di Milano sulla class action promossa dal Moige (Movimento italiano genitori) alla quale hanno partecipato anche i genitori di Rossella Ugues, la ragazzina astigiana di 12 anni che due anni fa si è tolta la vita.

La madre, Irene Roggero, in un'intervista al nostro giornale, aveva spiegato quale importante parte avevano giocato i social nella decisione estrema presa da sua figlia. Stava attraversando una tipica fase di malessere adolescenziale (della quale però non lasciava trapelare alcun segno esterno) e aveva affidato alla navigazione sui social questo suo momento difficile. Senza immaginare che l'algoritmo che guida ogni contenuto che viene proposto, avrebbe continuato ad insistere nella somministrazione di immagini e storie su questo tema, intrappolandola in una situazione che è degenerata nella decisione di togliersi la vita.

I genitori da allora sono molto attivi nella sensibilizzazione ad un uso consapevole, ragionato e controllato dei social in mano ai ragazzini (per quanto loro siano stati molto attenti su questo fronte con Rossella) e hanno aderito alla class action per imporre a Meta e Tik Tok dei filtri e dei controlli più stringenti, soprattutto sulla reale età dei loro utenti. In questa battaglia a difesa di tutti i bambini e ragazzini, sono seguiti dallo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino.

Nel corso di quest'anno si sono tenute già precedenti udienze in cui sono stati presentati documenti di ricerche sui danni cognitivi ed emotivi che provocano le dinamiche degli algoritmi sui ragazzini che non hanno ancora concluso lo sviluppo e sono stati portati dinnanzi al giudice anche le prime condanne in altri Stati su questi temi.

Visto che è notizia degli ultimi giorni l'intenzione, da parte del Governo, di far approvare una legge che regolamenti proprio i punti in discussione davanti al giudice milanese, quest'ultimo ha deciso di rinviare al 21 gennaio in attesa di vedere se vedrà la luce la nuova legge in cantiere sul divieto di utilizzo dei social prima dei 13 anni.