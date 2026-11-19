Il dolore di madre, padre, nonni e di tutti i parenti del giovane Thomas Gregory Serratore deve fare i conti con le procedure giudiziarie e burocratiche che sempre accompagnano una morte traumatica come quella che si è portata via il ragazzo di appena 18 anni.

Così hanno già fissato la data dei funerali, ma fra dieci giorni, sabato 28 novembre alle 9,30 nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes; la stessa chiesa, venerdì 27 novembre alle 19, ospiterà tutti coloro che vorranno recitare il rosario in sua memoria.

Mentre gli accertamenti stanno facendo il loro corso, la famiglia e gli amici stanno vicino ai suoi genitori affranti. Sono stati loro, martedì scorso, fra i primi ad intervenire sul luogo dell'investimento, sul rettilineo della frazione Bramairate, nel tratto davanti alle case che si affacciano sulla strada.

Tanti i ricordi e i pensieri di affetto nei confronti di Thomas ricordato come ragazzo molto dolce e gentile.

Fra coloro che, il giorno dopo l'incidente, hanno voluto dare un segno tangibile del loro affetto, anche alcuni allievi della Casa di Carità che lo hanno conosciuto ed apprezzato. Thomas ha frequentato per un anno l'istituto Casa di Carità Arti e Mestieri, nell'ambito progetto medie, per poi proseguire il suo percorso formativo iscrivendosi al corso di operatore meccanico, conseguendo la qualifica lo scorso anno scolastico.

«Abbiamo voluto dedicargli un murales e rendere omaggio alla persona che è stata per tutti noi: un compagno, un allievo e parte della nostra comunità scolastica - spiegano dalla scuola - Il murales si trova all'interno della scuola, in uno spazio accessibile agli alunni, affinchè il suo ricordo possa continuare a essere presente nella quotidianità di chi l'ha conosciuto e di chi vorrà conoscere la sua storia. Un modo semplice, ma significativo, per mantenere viva la sua memoria».