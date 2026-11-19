Ha usato la via più breve dopo aver ricevuto numerose segnalazioni dai suoi cittadini. Il sindaco Paolo Belluardo è fra i primi a sapere cosa succede sul suo territorio e quando ha ricevuto più telefonate che avevano tutto il sapore di una delle truffe più diffuse, ha deciso di pubblicare un'allerta sui social del paese per mettere ulteriormente sull'avviso tutti, ricordando quanto più volte detto dai carabinieri durante incontri con la popolazione.

I suoi cittadini gli hanno segnalato di aver ricevuto telefonate di sconosciuti che, spacciandosi per carabinieri o agenti della Polizia Stradale o ancora avvocati, hanno annunciato alle vittime prescelte che un loro caro aveva appena provocato un incidente grave o mortale e rischiava il carcere. Per evitarlo, servivano soldi, subito.

Tengono il telefono di casa e il cellulare sempre occupato in modo da non consentire di fare verifiche e, in un crescendo di ansia sapientemente indotta, convincono le vittime a radunare tutto ciò che di valore hanno in casa mandando a ritirare un "maresciallo" (ovviamente finto) che si presenta pochi minuti dopo e fa razzia.

«Me l'hanno riferito più cittadini che, per fortuna, non sono cascati nel tranello - dice il sindaco Belluardo - ma è importante che tutti prestino la massima attenzione perché è in corso un'ondata di questi contatti che mirano esclusivamente a derubare le persone».