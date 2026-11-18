La Polizia Municipale di Asti sta lavorando per ricostruire con esattezza cosa sia capitato nel primo pomeriggio di ieri su quel tratto di rettilineo che attraversa la frazione Bramairate, alle porte di Asti.

Una dinamica che fino a stamattina non era chiara, quella che ha portato alla morte di Thomas Serratore, di appena 18 anni, investito da un mezzo da cava che stava transitando verso Villafranca. Il ragazzo, nonostante lo stesso camionista abbia subito chiamato i soccorsi, è deceduto sul colpo e a lungo, sul rettilineo, il traffico ha viaggiato a senso unico alternato.

Già ieri gli agenti della Polizia Municipale intervenuti per rilevare l'incidente, nell'immediatezza, hanno raccolto le testimonianze di chi, prima, durante e subito dopo si è trovato sul luogo del terribile investimento. Dall'autista del camion ad alcuni residenti sulla strada che si affaccia al rettilineo fino ad altri automobilisti che seguivano o incrociavano il mezzo da cava.

Ad aiutare a fare chiarezza, ora, dovrebbero arrivare le immagini degli impianti di videosorveglianza privata proprio delle abitazioni a filo strada, nel punto dell'investimento.

Questa mattina sono stati acquisiti i filmati che potrebbe dare finalmente una ricostruzione certa e, di conseguenza, eventuali responsabilità.