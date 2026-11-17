Ha un nome, Thomas Serratore e un'età che strazia il cuore: 18 anni. E' la giovane vittima dell'investimento che nel primo pomeriggio di oggi ha gettato sgomento nella frazione Bramairate, alle porte di Asti, sulla direttrice per Torino.

Il ragazzo è finito sotto un camion delle escavazioni che stava percorrendo la trafficatissima statale in direzione di Villafranca. Secondo i primi rilievi, Serratore si trovava a bordo strada, sullo stesso lato di circolazione del mezzo da cantiere. In corso di accertamento la dinamica esatta che ha portato al suo investimento. Per questo motivo gli agenti di Polizia Municipale intervenuti per rilevare l'incidente hanno sentito la testimonianza dell'autista del mezzo pesante che, seppur sotto choc, ha negato responsabilità dirette nell'investimento; altre dichiarazioni sono arrivate da alcuni residenti delle case che si affacciano direttamente sul tratto di statale oggetto del grave incidente.

Molti degli abitanti che si sono radunati intorno al corpo senza vita del ragazzo prima dell'arrivo di soccorritori e forze dell'ordine, conoscevano Thomas. E non poteva essere altrimenti, visto che abitava in frazione, in una casa poco lontana dal luogo dell'incidente, insieme alla madre e al padre. Proprio i genitori sono stati fra i primi ad arrivare, quando ancora l'identità della vittima non era stata accertata.

Insostenibile lo strazio della madre, tornata dal turno di lavoro pochi minuti dopo l'incidente, che ha visto la coda di auto mentre rientrava a casa salvo poi preoccuparsi quando il figlio, che era uscito per una commissione, non aveva fatto rientro e non rispondeva al telefono.