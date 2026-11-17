Traffico rallentato a causa della circolazione a senso unico alternato sul rettilineo della frazione Bramairate a causa di un gravissimo investimento avvenuto un'ora fa.

A perdere la vita è stato un ragazzo investito da un camion usato nella lavorazione di inerti. L'incidente è avvenuto sulla corsia verso Villafranca.

I rilievi sono a cura della Polizia Municipale con l'ausilio della Polizia Stradale nella gestione della circolazione particolarmente complessa vista l'importanza della Statale che collega Asti a Torino. I primi ad intervenire sono stati i soccorritori di un'ambulanza della Croce Verde di Asti che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima e ricoprirlo con un telo termico.

Tutta da chiarire la dinamica dell'investimento. Non si esclude nessuna ipotesi circa la morte del ragazzo che, secondo le prime informazioni, abitava poco distante dal luogo dell'incidente. L'autista del camion, seppur sotto choc, ha già rilasciato le sue dichiarazioni e sono in corso di raccolta le testimonianze dei residenti su quel tratto di strada molto trafficato.