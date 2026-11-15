Azzano d'Asti: due truffatori si presentano come falsi carabinieri e derubano un'anziana

Ci provano e, alla fine trovano la persona più vulnerabile e colpiscono senza pietà.

Così come hanno fatto i due truffatori, ad ora ignoti, che se la sono presa con una anziana signora del paese di Azzano d’Asti. Si sono presentati come carabinieri, creando un clima di confusione e allarmismo che la donna è stata in grado di riferire neppure in sede di denuncia. Prima tenendo occupata la linea telefonica e poi raggiungendo a piedi la sua casa dove si sono fatti consegnare denaro ed oro. Solo quando se ne sono andati e l’hanno lasciata sola, l’anziana si è resa conto che quanto le avevano chiesto non era usuale, ma a quel punto i due si erano già dileguati.

Appena saputo, il sindaco Claudio Carretto ha messo in allarme tutti gli altri suoi cittadini, invitandoli a non cadere nelle trappole dei truffatori e ricordando che le forze dell’ordine ma anche tecnici delle varie utenze, non si annunciano al telefono e, soprattutto non chiedono denaro e oro. Si è anche messo a disposizione per intervenire personalmente qualora qualche cittadino ricevesse una telefonata del genere, per fare immediatamente una verifica prima di ricevere persone in casa.

«Fa veramente male sapere di come queste persone approfittino delle persone più anziane, andando ad intaccarne sicurezza ed autonomia e rischiando che, anche per l’età avanzata, non riescano a superare vergogna e danno – dice il sindaco – Il fatto è stato denunciato ai carabinieri e sono sicuro che condurranno le loro indagini al meglio. Noi abbiamo loro consegnato dei tasselli importanti, grazie all’implementazione del servizio di videosorveglianza finanziata da risorse del Pnrr. L’obiettivo è di fare in modo che la comunità possa vivere in serenità mettendo in campo ogni mezzo per difendere tutti».

Ma Claudio Carretto fa un passo in più. «Io mi metto a disposizione per chiunque abbia bisogno di aiuto in situazioni simili ma c’è una cosa che proprio non mi spiego: si parla continuamente di privacy e poi i numeri dei telefoni, compresi i cellulari, sono in possesso di chiunque, soprattutto di chi vuole usarli per truffare. Su questo ci vorrebbe più attenzione da parte della politica».

Anche perché, sempre ad Azzano, sono stati numerosi i tentativi di truffa segnalati al sindaco, anche per falsi addetti ai telefoni e all’acquedotto, ma le persone prescelte hanno saputo riconoscere i malintenzionati e si sono difese.

E un altro tipo di truffa, di quelle molto diffuse, arriva anche da Asti, dove, sui social, una donna ha raccontato di essere stata derubata della sua borsetta contenente soldi e “ricordi di una vita”.

Ha riferito di essere andata a fare la spesa alla Esselunga del Nuovo Borgo e di aver lasciato l’auto nel parcheggio sotterraneo. Al ritorno, mentre caricava le sporte nel baule dopo aver appoggiato la borsetta sul sedile, è stata avvicinata da un uomo, “un peruviano”, ha specificato, che prima le ha chiesto informazioni, poi le ha indicato delle monete a terra vicino a lei. Pensando fossero cadute dalla tasca o dalla borsetta, la donna si è chinata per raccoglierle e quando ha rialzato la testa non c’erano più né il peruviano, né la borsetta. Borsa che è stata ritrovata gettata in un fossato lungo l'autostrada per Alessandria grazie alla geolocalizzazione delle airpods. Ovviamente senza denaro e valori.

La frase più triste della donna derubata è quella in cui si autodefinisce “una stupida” per essere cascata nel tranello. Questo è il danno secondario che fanno le persone che approfittano della distrazione o della vulnerabilità degli altri, perché minano autostima e sicurezza delle loro vittime.