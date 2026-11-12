Non è il colpevole ma riesce a farsi arrestare perché insulta i carabinieri intervenuti per una rapina

Non è stato chiarito il motivo dello stato di alterazione in cui si trovava un ragazzo straniero quando è stato fermato da una pattuglia di carabinieri, ma, come nel più classico proverbio, da innocente è passato in fretta dalla parte del torto.

Tutto è iniziato nel cuore della notte con la chiamata alla centrale operativa di un altro cittadino straniero, di origini peruviane. Raggiunto da una pattuglia del Radiomobile in viale alla Vittoria, in evidente stato di choc ha raccontato di essere stato rapinato da due ragazzi di colore in corso Alessandria, che gli hanno messo le mani addosso e gli hanno portato via una banconota da 20 euro.

Ha raccontato di essere riuscito a stare dietro ai due fino in viale alla Vittoria e lì, non riuscendo più a tenere il passo dei due, di aver incontrato un passante, italiano, cui ha raccontato cosa gli fosse capitato. Il passante ha inseguito a sua volta per un tratto i due scattando loro una foto con il cellulare, da dietro. Uno dei due indicati come rapinatori aveva un giubbotto con un grande disegno stampato dietro.

I carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca dei due rapinatori nelle vie intorno a Viale alla Vittoria e hanno incrociato due ragazzi di colore. Fisionomia e abbigliamento non corrispondevano ai rapinatori ma i carabinieri li hanno avvicinati ugualmente per chiedere se avessero visto passare altre persone poco prima. Uno dei due si è lasciato identificare e ha risposto alle domande, mentre l'altro, agitato, ha cominciato ad inveire contro i militari e ad opporre una resistenza del tutto ingiustificata, visto che era chiaro come non rispondessero alla descrizione dei rapinatori. I carabinieri lo hanno invitato a dare le generalità ma lui si è scagliato contro così lo hanno arrestato e portato in caserma. Già nel tragitto in auto e poi nei locali del Comando provinciale, il ragazzo ha dato ulteriormente in escandescenze e ha anche danneggiato alcuni mobili dell'ufficio ricezione denunce. Per questo motivo questa mattina è stato portato davanti ad un giudice per la direttissima e anche in aula ha urlato e inveito contro i carabinieri.

L'arresto è stato convalidato, lui rimesso in libertà con obbligo di firma giornaliero e rinvio a lunedì per la direttissima.