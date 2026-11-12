Arrivate altre mail che parlano di bombe nelle scuole, ma stavolta restano tutti dentro

Il fantomatico Mikhail Andropov è stato ancora una volta il firmatario delle mail che anche oggi sono arrivate in circa 2 mila scuole italiane, comprese alcune di Asti città e provincia.

Dopo l'allarme di ieri quando, in contemporanea, sono arrivate migliaia di questi messaggi alle segreterie delle scuole in cui si annunciata l'esistenza di una bomba pronta a esplodere con conseguenza evacuazione di migliaia di studenti, questa mattina si è ripetuto lo stesso copione.

Ma, a differenza di ieri, in meno scuole e le mail, dai primi accertamenti, arrivavano da domini registrati nelle Filippine.

Inoltre, sempre in discontinuità rispetto a ieri, gli studenti non sono stati fatti uscire dalle aule e hanno continuato le loro lezioni regolarmente. I nuovi allarmi hanno riguardato l'Istituto Castigliano, l'Istituto Alfieri, l'istituto comprensivo di San Damiano, di nuovo Moncalvo e Villafranca.

Tuttavia, in ogni scuola di nuovo presa di mira con le mail di minaccia, sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei carabinieri per scongiurare ogni residuo dubbio.