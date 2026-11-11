Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Nizza Monferrato

Il pub che fa chiamare spesso i carabinieri per le risse resterà chiuso fino a domenica

Il provvedimento di sospensione della licenza firmato dal Questore sulle segnalazioni dei militari. Il più grave ad ottobre, quando un cliente del pub ha prima tentato di accoltellare un avventore e poi ha sparato a raffica

Daniela Peira

Daniela Peira

11 Novembre 2026 10:30:00

Il pub che fa intervenire spesso i carabinieri per le risse resterà chiuso fino a domenica

I rilievi dei carabinieri dopo la sparatoria di ottobre

Resterà chiuso ancora tutta la settimana in corso il pub Teresina di Nizza Monferrato dopo il provvedimento che i carabinieri della stazione della città hanno notificato al titolare. Un provvedimento firmato dal Questore di Asti, in seguito all’ormai noto articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che dispone la sospensione della licenza per 10 giorni.

La decisione è stata presa dopo le segnalazioni dei carabinieri di Nizza che hanno raccolto una serie di condotte pericolose e particolarmente moleste di clienti del pub. Controllo dopo controllo, i militari già in passato avevano segnalato le problematiche che ruotavano intorno al locale e già era stato preso un analogo provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni.

Numerosi gli episodi contestati in termini di disordini, risse, comportamenti pericolosi che hanno coinvolto anche le vie limitrofe al punto da destare un forte allarme sociale tra i residenti riportato spesso alle pattuglie in servizio.

Ma è il grave fatto di ottobre quello che ha fatto traboccare il vaso determinando il provvedimento.

La notte brava di un uomo di 30 anni che ha seminato il terrore nel centro storico di Nizza. In stato di totale alterazione, ha dapprima cercato di accoltellare il cliente  della Teresina, punto di riferimento della movida nicese. Operazione che non gli è riuscita solo perché un altro cliente lo ha fermato con uno spray al peperoncino anti aggressione.

Si è allontanato e poco dopo è tornato a bordo di un'auto condotta da un amico e dal finestrino del passeggero ha cominciato a sparare colpi di pistola all'impazzata. Sceso dall'auto, ha dato un forte colpo con il calcio della pistola in faccia ad un ragazzino di 17 anni salvo poi risalire sulla vettura e continuare a sparare in aria.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133