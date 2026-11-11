Il pub che fa chiamare spesso i carabinieri per le risse resterà chiuso fino a domenica

Resterà chiuso ancora tutta la settimana in corso il pub Teresina di Nizza Monferrato dopo il provvedimento che i carabinieri della stazione della città hanno notificato al titolare. Un provvedimento firmato dal Questore di Asti, in seguito all’ormai noto articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che dispone la sospensione della licenza per 10 giorni.

La decisione è stata presa dopo le segnalazioni dei carabinieri di Nizza che hanno raccolto una serie di condotte pericolose e particolarmente moleste di clienti del pub. Controllo dopo controllo, i militari già in passato avevano segnalato le problematiche che ruotavano intorno al locale e già era stato preso un analogo provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni.

Numerosi gli episodi contestati in termini di disordini, risse, comportamenti pericolosi che hanno coinvolto anche le vie limitrofe al punto da destare un forte allarme sociale tra i residenti riportato spesso alle pattuglie in servizio.

Ma è il grave fatto di ottobre quello che ha fatto traboccare il vaso determinando il provvedimento.

La notte brava di un uomo di 30 anni che ha seminato il terrore nel centro storico di Nizza. In stato di totale alterazione, ha dapprima cercato di accoltellare il cliente della Teresina, punto di riferimento della movida nicese. Operazione che non gli è riuscita solo perché un altro cliente lo ha fermato con uno spray al peperoncino anti aggressione.

Si è allontanato e poco dopo è tornato a bordo di un'auto condotta da un amico e dal finestrino del passeggero ha cominciato a sparare colpi di pistola all'impazzata. Sceso dall'auto, ha dato un forte colpo con il calcio della pistola in faccia ad un ragazzino di 17 anni salvo poi risalire sulla vettura e continuare a sparare in aria.