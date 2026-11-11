Omicidio del tabaccaio Bacco, il padre del più giovane dei condannati chiede la revisione del processo

Non solo Garlasco.

Anche Asti ha in sospeso la revisione di un processo per omicidio.

Un omicidio che risale alla vigilia del Natale del 2014 quando, poco prima della chiusura, due uomini entrarono nella tabaccheria di Manuel Bacco, in corso Alba, e nel tentativo di rapinare la cassa uccisero il titolare in presenza della moglie e della suocera.

Un fatto che destò molto scalpore e sgomento in città. Ci vollero quattro anni di indagini prima di arrivare ad una rosa di cinque sospettati poi condannati in tutti i gradi di giudizio a 30 anni di carcere: Antonio e Domenico Guastalegname (padre e figlio), Fabio Fernicola, Giuseppe Antonio Piccolo e Jacopo Chiesi, all’epoca appena 25enne.

I ruoli che la Procura prima, (il pm che li portò a processo e alla condanna fu l’attuale procuratore aggiunto Laura Deodato) e i giudici poi riconobbero in ognuno dei cinque condannati i rispettivi profili di responsabilità: Antonio Guastalegname ideatore e coordinatore della rapina, il figlio Antonio e Fernicola autisti delle due auto che portarono e ripresero i rapinatori dopo il colpo, Piccolo e Chiesi autori della rapina.

Il solo Jacopo Chiesi venne ritenuto colui che sparò i colpi mortali contro il tabaccaio Bacco.

Fondamentali, per risalire al gruppo dei cinque, furono le dichiarazioni di una persona vicina alla famiglia Guastalegname, che riferì di essere stato lui stesso reclutato, in un primo tempo, per quella che doveva essere la prima di una lunga serie di rapine utili a mettere insieme un piccolo tesoretto per affrontare alcune spese della famiglia di origine calabrese.

Questo supertestimone però, all’ultimo si sfilò dal piano ma, anni dopo il fatto, ne parlò con gli investigatori.

La linea dei cinque fu inizialmente quella del silenzio tombale.

A loro carico, oltre al preciso e dettagliato racconto del supertestimone, anche una lunga serie di indizi: le auto usate per la fuga che erano state noleggiate a nome di un’azienda riconducibile ai Guastalegname, la localizzazione dei cellulari nell’area circostante la tabaccheria al momento dell’omicidio, le telecamere di videosorveglianza interne al negozio che hanno ripreso tutto cui si sono aggiunte quelle cittadine che hanno seguito virtualmente la fuga.

In seguito, la consulenza antropometrica, ha dichiarato compatibile il giovane Chiesi con l’uomo che ha sparato nel momento più concitato della rapina, visto che il tabaccaio aveva provato a reagire per difendere la moglie.

Sempre su Chiesi, il suo cellulare spento nel lasso di tempo della rapina, un suo capello trovato sul berretto perso dal rapinatore omicida, una scatola di munizioni ritrovate a casa sua dello stesso tipo di quelle usate per caricare l’arma che ha ucciso il tabaccaio. Queste le prove che avevano portato alla sua condanna, insieme agli altri quattro.

Ma tutto questo messo ora in discussione dall’avvocato Gabriele Magno di Bologna, fondatore e presidente di "Articolo 643" (Associazione Nazionale Vittime degli Errori Giudiziari) cui si è rivolto Augusto Chiesi, padre di Jacopo, fin dall’arresto del figlio convinto profondamente che non sia stato lui ad uccidere Bacco.

E così ha presentato richiesta di revisione del processo con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena fino a quando non venga definita la decisione sulla rilettura dei dati offerti alla Corte d’Appello di Milano, competente per giurisdizione.

Saranno i giudici milanesi, nell’udienza fissata per il 10 dicembre, a decidere se gli elementi portati dalla famiglia Chiesi siano sufficienti a revocare la condanna.

I motivi della revisione

Gli elementi per convincere i giudici d’Appello a cambiare idea su un processo già chiuso da anni si basano soprattutto sulle dichiarazioni che sono intervenute, dopo la sentenza definitiva, da parte di Antonio e Domenico Guastalegname.

Dichiarazioni fatte in un altro processo che vedeva coinvolto Antonio, quello relativo all’indagine Rinascita Scott su un grosso traffico di stupefacenti dalla Calabria al resto d’Italia. Lo stesso procedimento che li vede vestire i panni ei collaboratori di giustizia e come tali, fra le tante cose dette, vi è anche un preciso riferimento all’omicidio di Manuel Bacco.

Antonio ha dichiarato che “per l’omicidio del tabaccaio ci sono due persone innocenti in carcere”.

Ha affermato che a sparare fu Antonio Piccolo, definito “il killer calabrese” incaricato dal capo del suo clan: doveva uccidere Bacco camuffando l’omicidio con una rapina per dare poi la colpa “al figlio del carabiniere”, ovvero Jacopo Chiesi, per una vendetta nei confronti del padre che avrebbe avuto una parte determinante in un’indagine su un traffico di auto alcune delle quali portavano direttamente alla famosa strage di Duisburg attuata dalla ‘ndrangheta.

Ma non è l’unico motivo di revisione.

Nella relazione del criminologo Armando Curallo, che ha riletto tutti gli atti giudiziari fin qui prodotti sull’omicidio e la condanna, si mette in dubbio anche il numero di partecipanti al commando per la rapina. Non cinque come i condannati ma, secondo il criminologo, vi è prova certa solo di quattro: due che entrano nella tabaccheria, due che attendono su altrettante auto delle quali una, la Fiat 500, dotata solo di due porte; inoltre, sulla Panda le telecamere riprendono solo autista e passeggero. Dunque, ipotizzando che i rapinatori in fuga non perdano tempo per alzare il sedile e salire in tre su un’auto a due porte, la somma di persone coinvolte, secondo il nuovo difensore di Chiesi, ammonta a quattro.

E il condannato di troppo, per l’avvocato Magno, è proprio il giovane pizzaiolo.

Sul responso del DNA, nei motivi per la revisione si parla di una violazione degli standard forensi internazionali con accertamenti non conformi alle linee guida europee con dubbi sull’integrità della catena di custodia e, nel merito, si sottolinea l’esiguità del campione biologico in limite inferiore alla cosiddetta sensibilità analitica.

Per l'avvocato generale la revisione è totalmente infondata

Una richiesta di revisione che l’avvocato generale della Procura presso la Corte d’Appello di Milano respinge in tre pagine. Le consulenze allegate vengono considerate semplici valutazioni e rielaborazioni di dati ed elementi già conosciuti e valutati da giudici mentre la consulenza criminologica e quella sulla prova del DNA non risultano fondate su nuove conoscenze scientifiche o tecniche innovative pertanto non possono essere considerate “prove nuove”, condizione di base per la revisione di un processo. E mancano riscontri, credibilità e attendibilità sulle dichiarazioni dei Guastalegname.

La vedova di Manuel: «Si riaprono ferite dolorosissime»

C’è una “terza parte” coinvolta in questa richiesta di revisione ed è la vedova di Manuel Bacco, Cinzia Riccio, che quella sera del 2014 raccolse gli ultimi respiri del marito, dentro la loro tabaccheria.

«Per Cinzia la richiesta di revisione riapre dolorosissime ferite per una vicenda che consideriamo conclusa dopo la condanna a trent’anni in primo grado, confermata sia in Appello che in Cassazione – fa sapere per conto della donna il suo legale, l’avvocato Giuseppe Vitello – Dal punto di vista tecnico confidiamo che la richiesta venga considerata inammissibile dalla Corte d’Appello di Milano».