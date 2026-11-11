Cacciatore ferito durante una battuta al cinghiale

Un incidente di caccia incredibile che ha lasciato sul campo due feriti: un cinghiale e uno dei partecipanti alla battuta.

E’ quanto accaduto domenica nella zona del Green Village di Agliano, una zona residenziale costellata di villette.

Un gruppo di “cinghialisti” di Castagnole Lanze era impegnato in una battuta di caccia quando è stato avvistato il cinghiale e uno di loro gli ha sparato. Secondo una prima ricostruzione, il proiettile della carabinieri ha passato l’animale da parte a parte ed è nuovamente uscito andando ad impattare contro un palo della luce dietro la preda. Aveva mantenuto ancora una buona velocità e capacità di penetrazione provocando il distacco di una grossa scheggia che ha colpito al femore un altro partecipante alla battuta. Una carambola di colpi che ha atterrato il cacciatore.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi ed è intervenuta anche l’eliambulanza di Azienda Zero di Alessandria Asti che ha caricato il perito e lo ha portato all’ospedale di Alessandria dove è stato operato e dove si trova ancora ricoverato.

L’ultimo incidente di caccia grave sul territorio di Asti era avvenuto due anni fa, in un bosco a Castelnuovo Don Bosco, sulla direttrice per Gallareto.

In quel caso era stato un compagno cacciatore a far partire inavvertitamente un colpo di fucile mentre scaricava l’arma, carica, dal baule dell’auto prima di andare a fare una girata nei boschi. Gravi le ferite riportate da un agricoltore di 43 anni di Riva presso Chieri che ha subito l’amputazione di un arto.