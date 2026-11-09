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Truffa sui soccorsi stradali: fino a 250 euro da pagare in anticipo

A mettere in guardia è l'ACI cui sono arrivate numerose segnalazioni

Daniela Peira

Daniela Peira

09 Novembre 2026 16:52:04

Truffa sui soccorsi stradali: fino a 250 euro da pagare in anticipo

L'Automobile Club d'Italia segnala la presenza di siti web fraudolenti che utilizzano abusivamente il marchio ACI per offrire falsi servizi di soccorso stradale.

In particolare, segnala ancora l'ACI, alcuni portali, tra cui soccorsostradaleweb.com, per l'invio di un carro attrezzi, richiedono il pagamento anticipato di 250 euro tramite bonifico istantaneo.

 ACI invita gli automobilisti a non effettuare pagamenti attraverso questi siti e a diffidare delle richieste di bonifico istantaneo.

Per richiedere il soccorso stradale ACI è attivo 24 ore su 24 il Numero Verde 803.116.

Per informazioni e verifiche, consultare esclusivamente i siti ufficiali aci.it e acimobility.it.

 

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