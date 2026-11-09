In bici contromano, sul marciapiede o impennando: ciclisti sanzionati dalla polizia municipale di Asti

Dieci operatori della Polizia Municipale di Asti e l’unità cinofila si sono visti impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel pomeriggio di venerdì ad Asti, verifiche concentrate nel primo tratto di corso Matteotti, in piazza Marconi e nell’area del Movicentro di via Artom.

L’intervento ha avuto l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e garantire una corretta fruizione degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da un’elevata presenza di persone e pendolari.

Durante il servizio sono stati controllati i veicoli in transito lungo corso Matteotti e piazza Marconi. L’unità cinofila ha invece inizialmente concentrato la propria attività sul monitoraggio dei passeggeri in salita e in discesa dagli autobus del trasporto extraurbano. I controlli hanno interessato anche i percorsi pedonali da e verso la stazione ferroviaria, soprattutto nella zona di piazza Marconi prospiciente via Artom, in prossimità dei principali punti di passaggio e aggregazione.

Parallelamente, il personale della Polizia annonaria ha effettuato verifiche su cinque attività commerciali: due esercizi artigianali, due esercizi di vicinato e un pubblico esercizio.

Nel corso dell’operazione sono stati fermati complessivamente 22 mezzi, tra biciclette, monopattini e autovetture. Per quanto riguarda la circolazione stradale sono state contestate quattro sanzioni: una per circolazione contromano a carico del conducente di una bicicletta elettrica e tre per transito sul marciapiede da parte di conducenti di biciclette, tra cui due minorenni italiani.

In uno dei casi è stata inoltre rilevata una condotta particolarmente pericolosa: il conducente procedeva impennando nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cavour. Un’ulteriore violazione ha riguardato un monopattino munito di targa, ma privo della copertura assicurativa obbligatoria.

Durante le attività è stato anche rinvenuto, nell’area verde di piazza Marconi, nei pressi della fontana, un involucro contenente circa 2,6 grammi di marijuana.

Per quanto riguarda le verifiche agli esercizi commerciali, è stata accertata una violazione a carico di un esercizio di vicinato. A un pubblico esercizio di via Cavour è stata invece notificata una diffida relativa alle attività rumorose.

L’intervento, parte delle nelle attività di controllo e presidio del territorio portate avanti dalla Polizia Municipale, con particolare attenzione alle aree più frequentate, alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole negli spazi pubblici.

«La sicurezza urbana e il rispetto della legalità degli obiettivi, richiedono un impegno costante e un presidio concreto del territorio» ha dichiarato il sindaco di Asti Maurizio Rasero, sottolineando l'attenzione dell'Amministrazione verso i luoghi maggiormente frequentati e le esigenze di sicurezza dei cittadini.

Anche l'assessore alla Sicurezza Luigi Giacomini, ha evidenziato l'importanza della presenza sul territorio e della collaborazione dei cittadini, anche attraverso la segnalazione di eventuali situazioni di disagio o criticità. «La sicurezza e la legalità si garantiscono con la presenza. Più controlli, più sicurezza, più legalità: la tutela dei cittadini è una priorità», ha concluso.