Addio a Pier Paolo Ruscalla, ex presidente della Tubosider di Asti

Lutto nel mondo dell’imprenditoria astigiana. È morto Pier Paolo Ruscalla, 72 anni, storico presidente della Tubosider SpA e figlio di Delio – deceduto nel luglio del 2016 –, che aveva fondato l’impresa di famiglia nel 1965.

Pier Paolo Ruscalla è stato uno degli imprenditori più noti dell’Astigiano. L’azienda, che oggi ha sede a Monticello d’Alba (trasferita nel 2021 a seguito dell'acquisizione da parte del Gruppo Gavio), ha legato la sua fama e il suo brand alla realizzazione di manufatti stradali, guard-rail, condotte e sistemi antirumore per strade e autostrade.

La decisione di spostare la produzione dalla storica sede di corso Torino all’Albese fu assunta proprio dal Gruppo Gavio, diventato socio di maggioranza nel 2020: in quell'anno, infatti, la controllata Itinera SpA ha acquisito una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Tubosider SpA. Una storia imprenditoriale partita da lontano, precisamente nel 1964, quando Delio Ruscalla attrezzò un piccolo stabilimento a Mongardino con una decina di dipendenti, specializzandosi nella costruzione di condotte e manufatti metallici per strade, tunnel e ponti. Da quel piccolo avvio l'azienda è cresciuta fino a conquistare una leadership sul mercato mondiale.

Nella sua vita, Pier Paolo Ruscalla aveva dovuto affrontare anche la tragica perdita del figlio Alberto, scomparso a soli 25 anni nel 2012 in seguito a un incidente stradale avvenuto al casello di Trofarello, sull’autostrada Torino-Piacenza. Sotto la sua guida, nel 2016 la Tubosider aveva dimostrato una visione imprenditoriale di ampio respiro, siglando un accordo in Iran con il Gruppo Atiyeh Saba, una delle holding più grandi del Paese. A firmare l'intesa a Teheran erano stati lo stesso Ruscalla e il presidente della holding, Ahmadreza Nikkar. Pier Paolo aveva due fratelli, Andrea e Gianfranco, quest’ultimo già assessore al Commercio nel Comune di Asti.

Tra i primi astigiani a commentare sui social la scomparsa di Ruscalla è stata la consigliera regionale Debora Biglia: «La tua presenza era una certezza: vuoi per una chiacchierata o un'analisi approfondita. Mi piaceva il tuo modo diretto e schietto. Asti perde una gran persona».