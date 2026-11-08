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Viale

Si sente male mentre va a funghi: soccorso grazie alla localizzazione del cellulare

Si trovava in una zona molto impervia e i soccorritori della Croce Rossa di Piovà lo hanno raggiunto e portato nella zona di atterraggio dell'eliambulanza

Daniela Peira

Daniela Peira

08 Novembre 2026 17:58:50

Si sente male mentre va a funghi: soccorso grazie alla localizzazione del cellulare

Benedetta nuova tecnologia che consente, da una semplice chiamata di poter localizzare la persona che sta chiedendo aiuto.

E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta di soccorso di un uomo che si è sentito male mentre andava a funghi. Per fortuna è ancora riuscito a fare la telefonata dal suo cellulare ma era molto confuso nel dare localizzazione precisa di dove si trovasse. Anche perché il malore lo ha colpito mentre si trovava in una zona boscosa molto impervia fra Viale e la frazione Bagnasco di Montafia, lontana da strade e case.

Grazie al Gps integrato al cellulare, la centrale operativa è riuscita a localizzarlo esattamente e a guidare così i soccorritori della Croce Rossa di Castelnuovo e Piovà sul posto. Intanto è giunta anche un'eliambulanza che è atterrata nel primo posto utile vicino alla zona della chiamata.

I soccorritori locali, a terra, hanno raggiunto l'uomo e, nonostante la grande difficoltà dell'ambiente boscoso e isolato, sono riusciti a portarlo vicino all'eliambulanza. Grazie alle prime cure si è ripreso un po' ed è stato poi portato via terra al Pronto Soccorso di Asti per accertamenti.

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