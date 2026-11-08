Licenza sospesa per 10 giorni ad un locale pubblico per le continue risse e un cliente che ha sparato su auto in sosta

Resterà chiuso per 10 giorni il locale di Nizza Monferrato che non è nuovo a provvedimenti di questo genere da parte del Questore di Asti.

In un passato non troppo lontano era già stato colpito da un analogo provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni ma nel giro di poco tempo ha di nuovo “collezionato” una serie di interventi delle forze dell’ordine per episodi di disordine e microcriminalità avvenuti sia all’interno del locale, sia nelle sue immediate vicinanze.

Tutti registrati dalla Squadra Amministrativa della Questura di Asti che ha proposto la sospensione della licenza al Questore il quale l’ha accolta e autorizzata.

Dai controlli costanti è emerso che rimane un punto di ritrovo abituale di pregiudicati che, con i loro comportamenti, rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico e le persone.

Qualche esempio viene proprio dall’elenco in mano alla Questura di Asti: un automobilista di passaggio che si è preso un lancio d’acqua da alcuni clienti del locale e che, fermata l’auto, è stato aggredito per la lite scoppiata. In un altro caso si parla di una violenta ed estesa lite tra gruppi di clienti, appena fuori dal bar, che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. E anche i carabinieri sono stati bersaglio di uno dei clienti del locale, che, ubriaco, li ha pesantemente offesi guadagnandosi una denuncia. L’episodio più grave è stata la lite fra più avventori, vicino al locale, che è sfociata in una rissa con un tentativo di accoltellamento. L’aggressore, non pago, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco contro un’auto in sosta prima di essere arrestato.