Dal Veneto a Rocchetta Tanaro si nasconde nel sottotetto per sfuggire alla cattura

Non è bastato al fuggiasco scegliere il piccolo Comune di Rocchetta Tanaro per nascondersi, nel sottotetto di una cascina, e pensare di sfuggire così ai 7 anni di carcere che lo attendono.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Asti, collaborando a stretto contatto con i colleghi veneti del luogo in cui l'uomo, uno straniero, ha commesso il reato, sono riusciti a scovarlo ed arrestarlo.

A carico del ricercato, infatti, pendeva una condanna definitiva a 7 anni di reclusione per reati molto odiosi: maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti di bambini e violenza sessuale aggravata ai danni di una persona minorenne ed affetta da disabilità. A questi, si aggiungano numerosi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio, la famiglia.

L'attività dei Carabinieri, sia veneti che astigiani, ha permesso di circoscrivere nella nostra provincia l'area in cui probabilmente l'uomo aveva trovato rifugio. Ulteriori accertamenti, hanno portato i militari a concentrarsi su un casolare nel territorio di Rocchetta Tanaro, di proprietà di un piccolo artigiano edile, connazionale del fuggiasco.

Appostamenti e fonti confidenziali hanno consentito di dare corpo ai sospetti e nei giorni scorsi, durante un accesso di varie pattuglie, è stato possibile trovare il latitante, nascosto nel sottotetto della cascina, ospite del connazionale da tempo.

Immediato l'arresto e il viaggio verso il carcere di Torino dove è stato collocato nella sezione Protetta a disposizione dell'autorità giudiziaria per la notifica del suo ordine di carcerazione.

«L’intervento - si legge in una nota del Comando Carabinieri di Asti - conferma l’importanza della presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale e del costante lavoro svolto dai militari, che attraverso il monitoraggio delle aree, la raccolta di informazioni e l’attività investigativa garantiscono una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della collettività. Un presidio quotidiano che non si limita al controllo del territorio, ma si traduce in un’attività costante di ricerca, individuazione e assicurazione alla giustizia di soggetti destinatari di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle fasce più vulnerabili della popolazione».