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Polizia di Stato

Tenta di rubare un'auto con un ragazzino seduto sopra

E' accaduto nel parcheggio di un supermercato della città. Per fortuna il padre del ragazzo se ne è accorto in tempo.

Daniela Peira

Daniela Peira

05 Novembre 2026 17:04:56

Tenta di rubare un'auto con un ragazzino seduto sopra

 Una brutta avventura per una famiglia che avevano appena fatto la spesa e aveva fatto ritorno all’auto lasciata nel parcheggio antistante.

Mentre gli adulti stavano caricando la spesa nel bagagliaio, il ragazzino si era già seduto sul sedile posteriore dell’auto. E’ stato lui il primo ad accorgersi di quell’uomo che, approfittando del momento di distrazione degli adulti, si è infilato in auto dal lato guida e ha iniziato a frugare nel cruscotto alla ricerca delle chiavi o di oggetti di valore. Il padre del ragazzino, quando ha visto quello sconosciuto in macchina con il figlio, è subito intervenuto sia per sventare il furto della sua auto ma, soprattutto, per evitare che si allontanasse con suo figlio sopra.

Lo ha fatto allontanare ma ha anche immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e una Volante, ricevuta la segnalazione piuttosto dettagliata fornita dalla famiglia, è riuscita a rintracciare il sospetto dentro un negozio vicino al supermercato.

Un uomo “già noto alle forze dell’ordine” che, appena visti i poliziotti ha tenuto un atteggiamento ostile e aggressivo nei loro confronti. Ma è stato fermato e portato in Questura per gli accertamenti. Anche lì ha mantenuto un comportamento oltraggioso e minaccioso nei confronti degli agenti al punto da essere denunciato non solo per tentato furto aggravato ma anche resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Ad aggravare tutto, anche il suo stato di ubriachezza che gli è valso una multa e l’ordine di allontanamento dal centro urbano.

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