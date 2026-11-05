Astigiano uno dei due arrestati per gli scontri di Askatasuna e l'incendio di un furgone con un poliziotto dentro

Per la guerriglia che si scatenò il 31 gennaio di quest'anno a Torino nella manifestazione di protesta contro lo sgombero della sede di Askatasuna in corso Regina Margherita, arrivano gli arresti per sedici persone, tutti giovani e giovanissimi.

Per 14 di loro il Gip di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari mentre per due la custodia cautelare in carcere: Mattia De Brasi, residente a Torino e un astigiano, Davide Frigo, 26 anni, residente a Castelnuovo Don Bosco.

Gravi le accuse nei suoi confronti: oltre ai reati che caratterizzano proprio le devastazioni di negozi, violenza e minaccia contro le forze dell'ordine in servizio per contenere i manifestanti, accensione e lancio di fumogeni oltre alle centinaia di episodi di lancio di pietre, bottiglie, mattoni, sanpietrini, segnali e paline stradali, pedane di legno, fuochi d'artificio potenti, a Frigo viene contestato anche il reato di tentato omicidio.

Secondo le indagini della Procura che hanno messo insieme il complesso mosaico di foto e video degli scontri in piazza oltre a decine di testimonianze sia di commercianti e residenti che di appartenenenti alle forze dell'ordine, Frigo sarebbe stato uno di coloro che hanno creato le condizioni che avrebbero potuto portare alla morte di un assistente capo della Polizia di Torino. Non da solo, ma per ora solo il castelnovese è stato identificato mentre sugli altri sono ancora in corso indagini.

Frigo, dunque, è accusato di aver partecipato all'assalto dell'Iveco Daily del Reparto Mobile di Torino condotto dall'assistente capo.

I manifestanti, spostando una campana per la raccolta del vetro, avevano bloccato l'Iveco con il suo conducente il quale era rimasto intrappolato dentro. Uno dei manifestanti (non identificato) aveva piazzato sul parabrezza del mezzo della Polizia un potente fuoco d'artificio con sopra una pedana di legno cui è stato dato fuoco grazie anche ad un copioso versamento di liquido infiammabile. Il poliziotto era rimasto intrappolato mentre l'incendio prendeva subito dimensioni importanti e non riusciva a scendere dal mezzo per la fitta sassaiola di oggetti nella sua direzione. Le fiamme, come raccontò lui stesso, avevano già raggiunto il cruscotto, a pochi centrimetri da lui. Solo l'intervento di alcuni militari della Guardia di Finanza, con scudi protettivi, ha consentito di mettere al riparo l'assistente in modo da poter abbandonare l'abitacolo del mezzo già avvolto dal fuoco. Frigo, in questo frangente, è stato ripreso mentre colpiva il mezzo con un piede di porco e teneva ferma la pedana di legno già intaccata dalle fiamme per evitare che scivolasse a causa delle manovre, seppur ridotto, che il poliziotto alla guida aveva tentato per farla cadere.

Nonostante Davide Frigo sia incensurato e non abbia precedenti, il Gip ha ritenuto che la gravità del suo comportamento sia contro le forze dell'ordine durante il corteo e poi, soprattutto, contro l'assistente alla guida del Daily non potevano sottrarlo alla misura cautelare in carcere. Lui, durante l'interrogatorio, ha ammesso di aver preso parte ai lanci di oggetti contro le forze dell'ordine e ha anche ammesso di essersi trovato vicino al furgone che ha preso fuoco ma ha negato di aver appiccato l'incendio o di averlo favorito e, comunque, di non avere alcuna intenzione di fare del male al poliziotto alla guida.