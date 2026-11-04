I furgoncini dei rottamai usano il giardino condominiale come parcheggio e i residenti protestano

Convivenze difficili alle case popolari di via Dogliotti, complesso storico con un giardino all’interno con tanto di alberi secolari. Un luogo che rappresenta una delle frontiere più “calde” di chi vive in alloggio assegnato dall’Atc, con appartamenti vuoti perché inagibili e murati perché altrimenti occupati nonostante le loro condizioni. Oltre ad una miriade di problemi di grande e piccola manutenzione di ogni genere.

A tutti questi problemi preesistenti, se ne è aggiunto uno di stampo prettamente sociale che ha innalzato, se possibile, ulteriormente la tensione fra chi vive in quegli alloggi.

Ci ha scritto un residente che chiede con quale criterio siano stati assegnati numerosi alloggi a famiglie di etnia rom dopo la chiusura definitiva del campo di via Guerra.

«Nessun discorso razzista, chiunque venga qui a rendersi conto della situazione lo capisce subito che è un problema di civile convivenza e di regole comuni che nulla hanno a che fare con l’etnia – esordisce – Una concentrazione di alloggi sovraffollati in cui vivono famiglie anche di 14-15 persone. Non possiamo dire che arrechino particolare disturbo agli altri condomini perché fanno una vita completamente isolata, nel loro mondo e con i loro ritmi senza neppure tentare di inserirsi con gli altri».

Il problema è un altro ed è di tipo logistico. «Come noto, l’accesso al giardino interno, con i vialetti pavimentati, è libero a tutti perché non è mai stato apposto il cancello per l’ingresso da via Annibale Vigna. Prima era usato pochissimo e le rare auto che entravano si fermavano subito dopo la soglia. Ora, con la presenza delle nuove famiglie arrivate dal campo di via Guerra, è diventato un parcheggio fin sotto gli appartamenti. Furgoncini, camioncini con la gru per la raccolta del ferro e altri veicoli occupano tutto lo spazio possibile dei vialetti pavimentati. Questo provoca diversi disagi. Il primo è lo sfondamento, già avvenuto, delle piastrelle del lastricato sotto il peso dei mezzi pesanti. Poi, soprattutto di sera, creano tante zone coperte alla vista che mettono paura alle persone, perché fra un furgoncino e l’altro nessuno vede se ti succede qualcosa. Altro problema è l’accesso ai cassonetti dell’immondizia, perché capita che parcheggino proprio a fianco. Più di una volta gli addetti alla raccolta non hanno potuto svuotare i contenitori perché non riescono ad entrare con i loro mezzi per scaricarli nei compattatori, lasciandoli pieni. Ci siamo da poco liberati della colonia di topi, ma se continuiamo ad avere l’immondizia in giardino c’è il forte rischio che ritornino. E’ già stato chiesto di non portare i mezzi dentro, ma la situazione non è cambiata. A questo punto forse sarebbe necessario realizzare un cordolo in cemento, abbastanza alto da non poter essere scavalcato dai mezzi, che libera il cortile e lo restituisce ai condomini. Che – aggiunge il residente – da tempo si sono impegnati per tenerlo pulito e curato».