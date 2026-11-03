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Dusino San Michele

La "Migliarina" ancora teatro di uno scontro: due feriti

Non sono gravi. L'incidente tra un furgone di trasporto disabili e un'auto

Daniela Peira

Daniela Peira

03 Novembre 2026 19:15:00

La "Migliarina" ancora teatro di uno scontro: due feriti

Ancora una volta la "famigerata" curva della Migliarina, in salita da Villafranca a Dusino San Michele, è stata teatro di un incidente.

Secondo le prime informazioni (la circolazione è ancora molto difficoltosa per consentire i rilievi) a scontrarsi sono stati un'auto Suzuki Jimni contro un furgoncino attrezzato per il trasporto di persone disabili dell'Anffass. Entrambi i mezzi hanno riportato importanti danni mentre i due feriti, (si tratta dei due conducenti) di 57 e 80 anni, sono stati soccorsi dal 118 in codice verde e sono arrivati all'ospedale da poco.

L'incidente ha provocato code in entrambe le direzioni trattandosi di una strada statale particolarmente frequentata in direzione di Torino, soprattutto in queste ore di punta per i pendolari. Rilievi a cura dei carabinieri che stanno anche gestendo al meglio la circolazione.

Purtroppo questo è solo l'ultimo di una serie di incidenti che, negli anni, si sono verificati in quella maledetta curva; alcuni di essi anche molto gravi o mortali. Ripetuti interventi nel tempo hanno migliorato la sicurezza, ma resta sempre un punto molto critico della circolazione provinciale.

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