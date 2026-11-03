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Il caso

Tutti insieme per Franca: è lotta contro il tempo per salvarle la vita, ma servono le donazioni per pagare la cura

Nuovo appello della famiglia per chiedere aiuto e raccogliere i fondi necessari a pagare il farmaco, molto costoso, che potrebbe aiutarla ad avere una possibilità

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

03 Novembre 2026 12:18:12

Franca Fassio

Franca Fassio

Ogni secondo conta e per salvare Franca Fassio non c'è un minuto da perdere. Per aiutare la sessantenne astigiana a sostenere le cure che rappresentano la sua speranza di sopravvivenza, come spiegato dalla famiglia che ha chiesto aiuto sui social e tramite i giornali, chiunque può contribuire e fare una donazione, anche piccola, tramite la piattaforma GoFundMe.

Inoltre, per chi desidera effettuare un contributo (detraibile dalla dichiarazione dei redditi), è possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi: IBAN IT87J0503410300000000011793 - Intestatario: Associazione Europea Operatori Polizia di Asti - Causale obbligatoria: Erogazione liberale a sostegno delle cure mediche di Franca

L'orologio corre e la speranza si fa appesa a un filo

Franca Fassio è ancora ricoverata all'ospedale Cardinal Massaia di Asti dove combatte una battaglia impari, ma sorretta dall'amore incrollabile della sua famiglia. Le sue condizioni fisiche restano delicate e il tempo per accedere alla prima dose del farmaco salvavita sta per scadere. Il calvario di Franca è iniziato all'inizio del 2024 con la diagnosi di un tumore al pancreas, una delle forme oncologiche più complesse e difficili da trattare. Inizialmente seguiti dai centri oncologici di Verona e Pisa, Franca e i suoi cari avevano riposto fiducia nei cicli di chemioterapia per poter poi accedere a un intervento chirurgico di asportazione.

Tuttavia, dopo mesi di sofferenze, la comparsa improvvisa di una metastasi al fegato ha infranto la possibilità dell'operazione, causando un rapido peggioramento della salute e costringendola a frequenti e dolorosi ricoveri ospedalieri. Di fronte a un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute, il marito Giuseppe "Beppe" Lo Monaco si è mosso senza sosta lungo tutta la penisola pur di non arrendersi.

Il farmaco Daraxonrasib

La svolta è arrivata con l'individuazione del Daraxonrasib, una molecola innovativa in compresse approvata negli Stati Uniti dalla FDA lo scorso 26 agosto per il tumore al pancreas metastatico, ma non ancora commercializzata nell'Unione Europea dall'EMA (potrebbe esserlo a breve). I dati clinici indicano progressi significativi, proponendosi di ridurre la malattia per consentire a Franca di rimettersi in forze e riaprire la possibilità di un intervento chirurgico.

Purtroppo il costo di questa cura è proibitivo per un singolo nucleo familiare: il solo farmaco richiede infatti circa 39.000–40.000 dollari al mese, a cui si aggiungono le spese per le visite mediche, i trasferimenti e la permanenza oltreoceano. L'obiettivo della raccolta fondi è garantire a Franca il tempo necessario per accedere alla terapia, regalandole momenti preziosi da trascorrere insieme al marito, ai figli e ai suoi amati nipotini.

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