15 giorni di poliziotti in strada per controlli a tappeto

Anche i poliziotti di Asti hanno dato il loro contributo all’operazione di contrasto alla criminalità giovanile disposta su tutto il territorio nazionale.

Una ricerca a tappeto di ragazzi, anche minorenni, sia in forma individuale che in gruppi, che si sono già affacciati alle attività criminali.

I reati prevalenti, spesso sbandierati sui sociali dagli stessi ragazzi, sono quelli di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e oggetti potenzialmente offensivi.

Un’operazione durata 15 giorni, la seconda metà di ottobre, che ad Asti ha portato ad identificare 2587 persone e a controllare poco meno di mille veicoli.

Controlli che si sono concentrati soprattutto nelle zone cittadine dove la sicurezza è una delle criticità registrate: piazza Marconi, corso Matteotti, via Cavour, piazza Roma, piazza Campo del Palio, Giardini Pubblici e quartieri Praia e San Rocco.

A bilancio dell’attività che ha visto impegnate Squadra Mobile, Volanti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, vi sono importanti risultati.

Intanto sono stati identificati e arrestati il cittadino straniero trovato a spacciare ma che aveva addosso anche un’arma rubata e a casa bancali di fuochi d’artificio tenuti senza alcuna autorizzazione e cura per garantirne la sicurezza. Identificati e arrestati anche sia il ragazzo che ha scippato una ragazzina di 16 anni di sera sia quello che ha accoltellato un coetaneo provocandogli gravi lesioni ed emorragie.

Ma ci sono anche 17 soggetti denunciati, fra i quali due minorenni, per detenzione e spaccio di droga, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, furto, maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, violazioni del codice della strada.

Altri 9 (fra i quali un ragazzino ancora minorenne) sono stati segnalati alla Prefettura in quanto assuntori di stupefacenti.

Non sono sfuggiti neppure i controlli amministrativi negli esercizi commerciali e nelle sale giochi: nessuna irregolarità o violazione registrata.