Notte di Halloween di terrore vero: a processo quattro ragazzi per i pestaggi in via Cavour e piazza Roma

Due anni giusti giusti: se per tutti la notte di domani sarà quella della festa di Halloween da passare in maschera, per tre astigiani sarà invece un anniversario di terrore vero. Il secondo anniversario, per la precisione.

I brutti ricordi sono tornati a galla davanti al giudice Astengo che, in tribunale ad Asti, ha presieduto l'udienza predibattimentale a carico di quattro ragazzi, con età fra i 20 e i 25 anni, residenti fra Asti e Govone, accusati di lesioni e percosse nei confronti di una coppia di coniugi che vive in un paese della provincia e di due ragazzi astigiani. Tutti e quattro sono stati picchiati dal gruppetto nella notte fra il 31 ottobre e il primo novembre del 2024 in centro città.

Mentre il gruppo di imputati (difesi dagli avvocati Gatti, Testa, Evanglista, Chimenti e Calzolaro) si conoscevano fra di loro, la stessa cosa non si può dire per le quattro vittime.

Tutto è cominciato in via Cavour quando, intorno alle 22,30 di quella sera così particolare di feste in maschera e uscite di ragazzi, marito e moglie, a bordo della loro auto, si stavano recando in centro per "recuperare" la figlia, minorenne, ad una cena di Halloween con un gruppo di amici. Una cosa normalissima, quella dei genitori che vanno a riprendere i figli alle feste per riportarli a casa. A metà circa di via Cavour, nel tratto davanti al supermercato Gulliver, hanno notato una brutta rissa in strada. Ad aver attratto l'attenzione della coppia il fatto che fossero in tanti contro un ragazzo, a terra, che si proteggeva come poteva dalla pioggia di calci e pugni del branco. L'uomo, per istinto, ha fermato l'auto, è sceso e ha tentato di dividerli.

«Mi sono avvicinato e ho cominciato a dire di lasciare stare, di smetterla di picchiare quel ragazzo a tera - racconta - ma hanno atterrato anche me e, una volta sull'asfalto, mi hanno sferrato un violento calcio alla testa. Ho riportato gravi lesioni all'orecchio e lo sfondamento di un timpano. Ripensandoci oggi, ritengo ancora di essere stato fortunato, perché ricordo la furia con la quale sono stato picchiato senza motivo e poteva andarmi molto peggio».

La moglie dall'auto ha visto tutto, è scesa ed è corsa in soccorso del marito ma non c'è stata pietà neppure per la donna che, a sua volta, è stata percossa e insultata.

Qualcuno ha chiesto l'intervento della Polizia e il gruppo si è disperso nelle viette intorno. Mentre arrivavano le pattuglie di turno e l'ambulanza per soccorrere i feriti in strada, il gruppo si è ricompattato poco più avanti e, meno di un quarto d'ora dopo, ha colpito in piazza Roma. Qui, a farne le spese, è stato un ragazzo che era in compagnia di un amico, appena usciti da cena. Hanno cominciato ad insultarlo ed offenderlo poi sono passati agli spintoni e all'aggressione vera e propria. Il ragazzo che si trovava con lui è intervenuto a sua difesa e, come già capitato in via Cavour, è stato a sua volta picchiato al volto e in altre parti del corpo riportando, fra le altre, gravi lesioni ad un polso e alla spalla.

Di nuovo la "dispersione" fra le vie del centro, ma le indagini, coordinate dal pm Deodato, hanno portato alla loro identificazione e alla denuncia.

Davanti al giudice Astengo, per voce dei loro legali, hanno chiesto un rinvio a gennaio per perfezionare un risarcimento danni alle persone offese in modo da essere nelle condizioni di poter accedere ad una messa alla prova.