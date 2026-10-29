Il liquidatore: «Gli enti locali non l'hanno sostenuta e la casa di riposo Città di Asti non poteva essere salvata: segni chiari di default già nel 2017»

Dietro i freddi numeri delle numerose relazioni contabili che i contabili delle varie parti coinvolte nel processo contro due ex commissari straordinari e tre ex revisori dei Conti della ex casa di riposo Città di Asti, vi è la ricostruzione di una delle pagine più dolorose per la storia del capoluogo astigiano.

Perché la "ex Maina", come la maggior parte della città conosceva l'Ipab che occupava un intero isolato tanto era estesa, nel centro cittadino, è stata per generazioni la casa di riposo di tutti, dove anche chi non poteva permettersi una struttura da anziano o non autosufficiente, lì trovava un riparo e un'assistenza.

E la sua chiusura, oltre all'immagine degli ultimi anziani trasferiti in pulmino con le loro valigie in varie altre strutture dell'Astigiano, è stata una perdita per tutti. Lavoratori compresi.

Questa mattina i freddi numeri contabili si sono incrociati con valutazioni di altro genere nella lunga e meticolosa deposizione del dottor Alberto Abbate, liquidatore nominato dalla Regione Piemonte quando l'ultimo commissario straordinario, il dottor Mario Pasino, oggi difeso in aula dall'avvocato Invernizzi, si è arreso e ha compreso che la struttura non poteva più essere salvata ma andava chiusa.

Lo stesso Pasino è fra gli imputati, insieme al suo predecessore Carlo Camisola e a tre ex revisori dei Conti (Luisa Amalberto, Simone Callegher e Massimo Striglia).

Sono accusati di falso ideologico per aver indicato nei bilanci degli anni dal 2016 al 2022 delle "poste" di finanziamenti per abbattere il passivo ma che non avevano reali fondamento. Va sottolineato che l'operato di Camisola, Callegher, Amalberto e Striglia era passato anche sotto il vaglio della Corte dei Conti per i bilancio dal 2019 al 2021 e per quell'accusa sono stati assolti. Per prescrizione in riferimento ai bilanci 2019 e 2020 e nel merito per il 2021. La Procura contabile li aveva chiamati in causa considerandoli responsabili sotto il profilo amministrativo e contabile con un danno da liquidare all’Ipab Casa di Riposo Città di Asti quantificato in 1 milione e 326 mila euro circa per Camisola e dai 100 ai 174 mila per gli altri tre.

Un processo contabile, certo, che però riecheggia spesso anche nel processo penale in corso.

Il dottor Abbate ha ricostruito quanto accaduto dal 2017 in avanti, dopo le dimissioni del cda avvenuto nel 2016. Ha riferito di quel piano industriale e finanziario attestato dal professor Quattrocchio, presentato da Camisola in qualità di commissario straordinario, che prevedeva un rientro dei debiti nel giro di qualche anno grazie ad una ristrutturazione dell'edificio contando sull'approvazione di un mutuo da 5 milioni di euro diviso fra Cassa di Risparmio di Asti e Unicredit per rendere più attrattiva la struttura e dunque ricevere più ospiti. Il piano era di macinare attivi negli anni seguenti sia per corpire le spese correnti che per pagare, poco per volta, i debiti. Ma le cose andarono diversamente perché Unicredit negò il mutuo e già dall'anno successivo il bilancio fu ancora in passivo. Così come gli anni successivi.

Il resto è storia: la casa di riposo chiuse nel 2022, un anno fa la struttura è stata venduta per 4 milioni e 800 mila euro (seppur sia pendente un ricorso da parte degli stessi aggiudicatari di Sanitalia Health Care) e il passivo acclarato è di 12 milioni e mezzo.

Ma lo stesso liquidatore Abbate, che stamattina ha testimoniato chiamato dalla Regione Piemonte che si è costituita parte civile con l'avvocato Maurizio Riverditi, ha anche ribadito che gli enti locali non hanno sostenuto l'ex casa di riposo nonostante la stessa struttura abbia nella sua storia risolto molte situazioni di "emergenza", accogliendo persone alle quali bisognava trovare una sistemazione.

Tante le domande dei difensori degli imputati. Fra esse quella dell'avvocato Avidano, difesa Amalberto, che ha ricordato come l'ex casa di riposo fosse vigilata dalla Regione Piemonte che ha sempre ricevuto i bilanci e in capo alla quale pendevano responsabilità di soluzioni in caso di disavanzo. Cosa che, ha risposto Abbate, ha fatto nominando prima i commissari straordinari e poi i liquidatori.

L'avvocato Morra, difesa Camisola, sulla stessa linea ha avuto dal liquidatore la conferma che la Regione è sempre stata informata delle iniziative prese dal suo assistito per attenuare la situazione debitoria. Stesse iniziative che sono contenute nella sentenza di assoluzione della Corte dei Conti la quale ha escluso responsabilità per dolo o colpa grave, stabilendo che gli amministratori hanno operato con onestà, diligenza e nel pieno mandato regionale, e attribuendo il collasso finanziario della struttura a fattori e crisi strutturali ineluttabili piuttosto che a gestioni illecite.

Il processo riprenderà il 12 novembre per la testimonianza del consulente della Regione parte civile e degli imputati che decideranno di sottoporsi ad esame.