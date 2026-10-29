Preso con droga, pistola rubata, munizioni e fuochi d'artificio ammucchiati: arrestato

Un'indagine che è partita con una pattuglia della Squadra Mobile di Asti impegnata durante un servizio di controllo del territorio, nel centro città, con particolare attenzione allo spaccio di droga al minuto. Sono bastati pochi minuti per "registrare" la cessione di una dose di cocaina da parte di un ragazzo straniero di 32 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine ad una ragazza di 25 anni.

Gli investigatori sono intervenuti sul momento per recuperare la dose addosso alla ragazza, in modo da provare il passaggio di mano della cocaina e di perquisire il pusher che aveva ancora tra le mani un sacchetto che conteneva altre 7 dosi per un totale di 3 grammi.

A questo punto la ricerca è proseguita sia sul veicolo usato dal ragazzo per spostarsi che negli indumenti da lui indossati, trovando oltre mille euro in banconote di piccolo taglio, tipiche del provento da spaccio.

Ma non è finita qui. Gli investigatori hanno accertato dove vivesse lo spacciatore e sono andati a casa sua e in altri luoghi nella sua disponibilità, trovando una pistola a tamburo calibro 6 provento di furto, una cinquantina di cartucce calibro 22 e tre bancali di scatole di fuochi d'artificio, per un totale di oltre 10 mila pezzi. Quest'utimo ritrovamento è stato quello che più ha allarmato i poliziotti perché il materiale pirotecnico da lui detenuto senza alcuna autorizzazione, se non conservato secondo precisi dettami, rischiava di esplodere provocando gravi danni all'edificio in cui era accatastato e, di conseguenze, rischiando di ferire più persone.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione e spaccio di cocaina, detenzione abusiva di arma comune da sparo e munizioni, denunciato per ricettazione della pistola e detenzione di materiale esplodente. Il Gip, al termine dell'interrogatorio di garanzia, ne ha disposto gli arresti domiciliari.