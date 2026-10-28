Scippa una ragazzina di 16 anni, preso grazie alle telecamere di sorveglianza

Hanno provato a rintracciare la borsetta attraverso la geolocalizzazione delle cuffiette elettroniche rimaste in una tasca interna, ma non è stato possibile. Sempre l'elettronica più avanzata, però, ha consentito di individuare chi l'aveva strappata di mano ad una ragazzina di 16 anni, di notte, in pieno centro storico.

E così, attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza cittadina, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Asti sono risaliti ad un tunisino di 41 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, come autore dello scippo. Che, per il codice penale, è una rapina a tutti gli effetti.

E' accaduto circa un mese fa, nel centro, appunto, quando un gruppetto di tre ragazze, tutti giovanissime, stavano rientrando a casa dopo aver passato la serata in un locale. Una di esse, di appena 16 anni, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsetta. Alla sua resistenza non ha mollato, facendo cadere a terra la ragazzina che ha potuto solo vederlo darsi alla fuga con la sua borsa. Le indagini si sono concentrate sulle immagini di sorveglianza e l'uomo è stato arrestato.

«La presenza in alcune vie della città di gruppi di giovanissimi anche di origine straniera che stazionano negli spazi pubblici, talvolta rendendosi protagonisti di comportamenti molesti, liti e situazioni di conflittualità - si legge in una nota della Questura di Asti - costituisce una delle criticità sulle quali si concentra l'attenzione della Polizia di Stato di Asti. Si tratta di situazioni circoscritte che, pur non rappresentando la generalità della realtà cittadina, possono incidere sulla tranquillità dei residenti, soprattutto quando contrasti apparentemente banali degenerano in episodi di violenza o in condotte delittuose di particolare gravità».