Accoltellò un ragazzo in corso Alfieri: «Ho sbagliato ma sono pronto a pagare»

Un fatto che aveva molto preoccupato perché avvenuto in pieno centro e perché aveva provocato gravissime lesioni ad un ragazzo accoltellato al volto, al collo e alla schiena.

Era capitato circa un mese fa, nel cuore della notte, quando tutto è partito da un acceso diverbio fra due ragazzi stranieri che facevano parte dlelo stesso gruppo di amici che si trovavano di fronte ad un locale notturno. Il gruppo è stato in un primo tempo allontanato dal titolare del locale per stemperare la tensione e non arrecare disturbo ai residenti. Ma non è servito, perché poco dopo il diverbio si è riacceso fra due ragazzi e uno di essi ha estratto un coltello dalla cintura e ha colpito l'altro mirando alla testa. Solo l'intervento del resto del gruppo che, pur con difficoltà, ha diviso i due, ha evitato il peggio.

Il ragazzo ferito, che ha perso molto sangue, è riuscito a raggiungere piazza Alfieri dove però ha perso conoscenza ed è stato portato al Pronto Soccorso. Lì i medici hanno registrato numerose e profonde ferite con emorragia imponente che sarebbe potuta costargli la vita.

Da qui l'accusa di tentato omicidio per il connazionale che lo aveva colpito. Un mese di indagini della Squadra Mobile della Questura di Asti e, due giorni fa, l'arresto dell'aggressore.

Ieri è comparso davanti al Gip per l'interrogatorio di garanzia, assistito dal suo legale, l'avvocato Gianluca Bona. Ha scelto di rispondere alle domande per dare la sua versione dei fatti: ha ammesso il litigio e l'aggressione, ma ha anche sottolineato di esser stato minacciato a sua volta e di aver reagito per difendersi.

Ha anche affermato di aver compreso di aver compiuto un atto gravissimo e di essere molto rammaricato per aver colpito l'altro giovane che, nell'arco di questo mese, ha nuovamente contattato per chiedere scusa, spiegare di essersi sentito in pericolo e intavolare una trattativa per il risarcimento dei danni.

Tutto questo prima ancora di essere arrestato.

Per questo motivo il suo avvocato ha chiesto al Gip una modifica della misura cautelare anche tenendo conto che, frattempo, il ragazzo arrestato ha trovato un lavoro con tratto a tempo indeterminato.