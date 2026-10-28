Gli avvocati dopo la confisca della villa: "Impugneremo il provvedimento"

Poche righe per spiegare due punti fermi in questa fase della notifica della confisca della grande e prestigiosa villa di Mango a Francesco Maria Rossi.

Sono quelle inviate dai suoi legali, gli avvocati Michele Galasso e Giacomo Francini, entrambi del Foro di Torino.

«Il provvedimento di confisca dell'immobile di Mango è relativo a fatti molto risalenti nel tempo e non è definitivo ma sarà oggetto di impugnazione verso il quale la difesa è fiduciosa».