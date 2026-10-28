Gli avvocati dopo la confisca della villa: "Impugneremo il provvedimento"

Mango
28 Ottobre 2026 10:31:07
Poche righe per spiegare due punti fermi in questa fase della notifica della confisca della grande e prestigiosa villa di Mango a Francesco Maria Rossi.
Sono quelle inviate dai suoi legali, gli avvocati Michele Galasso e Giacomo Francini, entrambi del Foro di Torino.
«Il provvedimento di confisca dell'immobile di Mango è relativo a fatti molto risalenti nel tempo e non è definitivo ma sarà oggetto di impugnazione verso il quale la difesa è fiduciosa».
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