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Mango

Gli avvocati dopo la confisca della villa: "Impugneremo il provvedimento"

Scrivono per conto del destinatario, Francesco Maria Rossi, e aggiungono: "Si tratta di una decisione per fatti molto risalenti nel tempo"

Daniela Peira

Daniela Peira

28 Ottobre 2026 10:31:07

Gli avvocati dopo la confisca della villa: "Impugneremo il provvedimento"

Poche righe per spiegare due punti fermi in questa fase della notifica della confisca della grande e prestigiosa villa di Mango a Francesco Maria Rossi.

Sono quelle inviate dai suoi legali, gli avvocati Michele Galasso e Giacomo Francini, entrambi del Foro di Torino.

«Il provvedimento di confisca dell'immobile di Mango è relativo a fatti molto risalenti nel tempo e non è definitivo ma sarà oggetto di impugnazione verso il quale la difesa è fiduciosa».

Confiscata una villa da 700 mila euro ad un sorvegliato speciale "collezionista" di denunce

Il provvedimento arriva dopo tre anni di meticoloso e complesso lavoro del pool della polizia giudiziaria (composto da due magistrati e un luogotenente dei Carabinieri) nato per le misure di prevenzione

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