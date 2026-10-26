Confiscata una villa da 700 mila euro ad un sorvegliato speciale "collezionista" di denunce

Lui è persona molto conosciuta nel suo paese di residenza, Mango, dove è stato raggiunto dal provvedimento di confisca della villa che, nello stesso Comune, spicca per il suo pregio e la sua fine ristrutturazione. Proprio quest'ultima è stata al centro (anche) degli accertamenti del pool della polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti creato appositamente per lavorare sulle misure di prevenzione e composto da due magistrati e da un luogotenente dei Carabinieri. Su tutti, il coordinamento del Procuratore Biagio Mazzeo.

Francesco R., 60 anni, si è visto nei giorni scorsi recapitare il provvedimento con il quale il Tribunale di Torino, acquisite tutte le indagini e gli accertamenti portati avanti dal pool astigiano in tre anni di complesso lavoro, stabiliva la confisca della villa con tutti gli arredi contenuti (compresa una attrezzatissima palestra privata), il terreno circostante (sul quale è stata realizzata una grande piscina) e anche un conto corrente bancario.

Gli investigatori ritengono che la villa, nonostante sia formalmente intestata ad una società svizzera, fosse invece nella piena disponibilità dell'uomo e che gli ingenti investimenti effettuati per l'estinzione dei finanziamenti che gravavano sull'edificio di pregio e per la sua ristrutturazione, risultino sproporzionati rispetto ai redditi leciti dichiarati. Tenendo presente che il valore attuale della proprietà è stato stimato fra i 560 mila e i 700 mila euro.

Tre anni sono serviti al luogotenente e ai magistrati per analizzare una montagna di documenti bancari, societari, fiscali ma anche giudiziari perché l'uomo, nel tempo, ha collezionato una lunga serie di denunce e processi legati sempre a questioni di denaro. Si parla di una quarantina di procedimenti registrati dal 2009 in avanti (con esiti di ogni genere) che lo ha visto protagonista di svariati reati. Messi uno accanto all'altro, ne hanno decreato la pericolosità sociale per la quale venne chiesta (ed ottenuta) la sorveglianza speciale a suo carico.

Si va da accuse di associazione a delinquere per reati in materia di immigrazione per favorire la permanenza illegale di oltre 200 extracomunitari attraverso compilazione di pratiche per la sanatoria del 2009 con dati falsi in relazione ad assunzioni in realtà inesistenti ad una lunga serie di reati che riguardano bancarotte, fallimenti, insolvenza fraudolenta, frode processuale, appropriazione indebita, spendite di monete false, calunnia, diffamazione, sostituzione di persona e truffe di vario genere.

La maggior parte di queste denunce ha avuto il denaro al centro della condotta dell'uomo, con cifre che potevano andare dai 50 euro falsi usati per la spesa a svariate migliaia di euro se si fa il conto totale degli artigiani che hanno lavorato alla ristrutturazione della villa di Mango e non sono stati pagati.

E poi tutta la "partita" dei reati finanziari. Fra la documentazione che la Procura di Asti ha inviato al Tribunale di Torino allegata alla proposta di confisca della villa di Mango, anche i verbali acquisiti da un procedimento celebrato in Svizzera che hanno consentito di ricostruire trasferimenti di denaro e operazioni societarie, avvenute in territorio elvetico, per schermare la disponibilità dei beni.