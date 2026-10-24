Le storie disperate di chi ha perso tutti i risparmi affidati all'assicuratore arrestato

Un nutrito gruppo di risparmiatori che avevano affidato i loro soldi al broker agli arresti domiciliari e non riuscivano più a farseli restituire, l’anno scorso si era rivolto al nostro giornale per gridare tutta la loro disperazione.

Perché si trattava di famiglie normali, con risparmi sudati e spese da affrontare, qualcuno anche di assistenza e di cure mediche e, improvvisamente, non potevano più contare sui loro soldi.

C’era la coppia di coniugi che aveva investito le liquidazioni nell’investimento in criptovalute con la promessa di un interesse annuo del 26%, c’era chi aveva raddoppiato il mutuo per la casa per avere un piccolo capitale da investire per far uscire dall’interesse il pagamento della rata, c’era chi aveva impegnato anche i regali in oro ai figli piccoli per cercare di far uscire qualche soldo in più dai risicati stipendi.

Prima hanno cominciato a non arrivare più gli interessi (per i pochi risparmiatori che almeno qualcosa hanno ricevuto), poi a non essere corrisposti nemmeno una prima volta e poi a vedersi rifiutare la restituzione del capitale affidato. Infine, lacrime, disperazione e rabbia.

Visto che l’assicuratore che aveva fatto incetta dei loro patrimoni aveva l’ufficio in un paese di provincia, poco per volta gli investitori illusi si sono conosciuti e hanno deciso di fare una specie di “comitato di vittime” che ha lavorato per una raccolta certosina di informazioni da riferire agli inquirenti.

Una vicenda che ha avuto anche profondi risentimenti all’interno delle famiglie: «Io non ci credevo ad interessi così alti – ci ha raccontato una risparmiatrice – e ci ho messo quasi due anni prima di cedere. Alla fine, mi hanno convinto mio padre e mio suocero che avevano investito prima di me e, in effetti, avevano ricevuto gli interessi astronomici promessi. Solo dopo ho scoperto che venivano pagati con i risparmi raccolti successivamente a gente come me e non si trattava invece di veri interessi maturati nell’investimento. Questo ha portato a grande sconforto in chi si è fatto promotore entusiasta di quella che poi si è rivelata una truffa, mettendo nei guai persone vicine e care».

Qualcuno, ha raccontato, qualche soldo indietro lo ha avuto. Il caso di un investitore che aveva messo circa 20 mila euro e ogni due mesi venivano corrisposti mille euro di interessi. Una pacchia, praticamente, ma già alla quarta rata di interessi, tutto si era inceppato».

E quando il broker veniva incalzato per sapere che fine avessero fatto gli investimenti, lui spiegava di averli investiti in una banca estera e, a causa di questioni burocratici, non riusciva a farli rientrare in Italia. Di mese in mese prometteva la restituzione che non è ma arrivata.

Ai risparmiatori non è rimasto altro che presentare la denuncia di truffa che ha fatto partire l’indagine della Guardia di Finanza.