Morte di Matilde, si va in appello per far riconoscere la gara fra Porsche

Da una parte pm Paterno e avvocati di parte civile Pierpaolo Berardi e Alberto Bazzano profondamente convinti che quella sera del 18 dicembre dell’anno scorso le due Porsche lanciate oltre i 200 km orari nella trafficata tangenziale di Asti stessero effettivamente facendo una gara; dall’altra l’avvocato Davide Gatti che chiede per il suo cliente, Franco Vacchina, una riduzione della pena comminata in primo grado ad 8 anni di reclusione dal Gup Bertelli Motta per omicidio stradale portando però a casa l’assoluzione per la gara di velocità così come il coimputato Davide Bertello.

Allo scadere dei termini, hanno presentato ricorso in Appello, seppur per motivi diametralmente opposti.

In primo grado il Gip Bertelli Motta aveva escluso che fra le due Porsche condotte da Vacchina e Bertello fosse in atto una gara di velocità quando avvenne l’impatto contro la Fiat 500 condotta da Elvia Pia accanto alla quale viaggiava la figlia Matilde Baldi che, a causa delle gravissime lesioni riportate, sarebbe deceduta cinque giorni dopo all’ospedale di Alessandria.

Nelle sue motivazioni, aveva spiegato che non vi fosse prova della gara e che tutte le numerose e concordanti testimonianze degli automobilisti che avevano incrociato poco prima le due supercar che invece parlavano espressamente di una sciagurata competizione fra i due, sarebbe state solo delle “suggestioni” dovute alla vistosità delle auto sportive e al forte rombo che provocava il loro passaggio.

Per questo motivo Bertello è stato assolto (lui aveva il concorso in gara clandestina e omissione di soccorso, ma cadendo la prima accusa e non essendo direttamente coinvolto nello scontro, è caduta anche la seconda) mentre Vacchina ha pagato con la condanna ad 8 anni (in abbreviato) il solo reato di omicidio stradale pacificamente addebitato alla sua perdita di controllo dell’auto che guidava. Con gomme estive e lisce, peraltro.

Di qui le ragioni di appello del pm Paterno e delle parti civili che vogliono vedere riconosciuta la gara fra le due Porsche e, di conseguenza, la condanna di entrambi gli imputati. Di diverso avviso, ovviamente, la ragione che ha spinto l’avvocato Gatti a ricorrere in appello per Vacchina, che, condividendo l’assoluzione per la gara, ritiene eccessiva la condanna ad 8 anni per il solo omicidio stradale.