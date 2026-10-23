Broker agli arresti domiciliari per aver fatto sparire oltre 1 milione di euro promettendo interessi altissimi

Ammonta ad oltre 1 milione e 200 mila euro l’importo della truffa accertata dalla Guardia di Finanza di Asti ai danni di 43 risparmiatori astigiani che avevano affidato il loro denaro ad un assicuratore.

Lui, che da oggi si trova agli arresti domiciliari e con un provvedimento di sospensione per un anno dall’esercizio dell’attività di assicuratore, è accusato di truffa ed esercizio abusivo di attività di consulenza finanziaria.

Il suo modus operandi è raccontato in decine di denunce e deposizioni raccolte dai finanzieri e passate alla Procura della Repubblica di Asti che ha coordinato le indagini.

Una truffa che, purtroppo, non è nuova alle cronache giudiziarie perché si fonda sullo stretto rapporto di fiducia che si instaura con il proprio assicuratore al punto da far notevolmente scemare anche le più elementari regole di prudenza e di buonsenso in quanto a interessi promessi.

Infatti, il broker, che opera in un Comune astigiano, insieme alle normali polizze assicurative, proponeva degli investimenti finanziari che, a suo dire, avrebbero fruttato fino al 27 per cento del capitale investigativo. E li proponeva soprattutto a persone anziane, ingenue e totalmente a digiuno di gestione finanziaria del denaro.

Per accreditare quanto andava promettendo, usava dei prospetti creati ad hoc in cui faceva apparire le rendite stratosferiche con investimenti in piattaforme pubblicitarie, criptovalute e progetti legati all’intelligenza artificiale.

In particolare, riferiva ai suoi investitori, soprattutto a quelli che ad un certo punto, per esigenze personali, avevano cominciato a chiedergli indietro le cifre investite, che era in contatto con una società londinese del quale era webmaster.

Come uno schema ben collaudato, il broker si era creato una buona reputazione perché, in effetti qualche interesse altissimo lo ha corrisposto, ma sottraendolo ai risparmi raccolti ai successivi clienti, fino a quando non ce n’è stato più per nessuno.

La Guardia di Finanza ha ricostruito anche che fine facessero tutti i soldi raccolti: il broker, a breve distanza dalla ricezione delle somme mediante i bonifici dai clienti, faceva prelevamenti in contanti disperdendo il capitale.

«Allo stato – si legge in una nota della Guardia di Finanza - le posizioni analizzate riguardano 43 risparmiatori che hanno affidato complessivamente all’asserito broker un ammontare di oltre 1,2 milioni di euro, somme di cui l’indagato si sarebbe indebitamente appropriato. Tali dati sono suscettibili di variazione alla luce di possibili eventuali nuove denunce da parte di ulteriori persone offese».