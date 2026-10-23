Capannone trasformato in serra per marijuana del valore di 1 milione di euro [VIDEO]

Potevano fermarsi a quell’arresto che aveva segnato un record per la quantità di cocaina sequestrata in un’unica occasione: 22 chilogrammi per un valore allo spaccio al dettaglio di almeno 4 milioni. Potevano accontentarsi della condanna che un mese fa ha colpito il cittadino albanese che la deteneva, Artur Hysenaj: 10 anni in rito abbreviato. Potevano passare alla distruzione delle armi sequestrate all’uomo, che già da sole rappresentavano un piccolo arsenale: quattro pistole con matricola abrasa, un silenziatore artigianale e oltre 200 munizioni comprese alcune da guerra.

E invece no. I carabinieri del Nucleo investigativo di Asti non si sono accontentati e nonostante quell’arresto di aprile sembrasse chiuso con la condanna dell’albanese 47enne, hanno proseguito l’indagine e dall’analisi di quanto trovato nei due alloggi nella disponibilità di Hysenaj (via Vayra e via Pallio), hanno inferto un altro duro colpo a quel gruppo che si occupava “professionalmente” di traffico di droga passando anche attraverso la detenzione illegale di armi.

Dopo l’arresto di aprile, a luglio sono stati individuati e denunciati altri cinque soggetti, anch’essi albanesi, ritenuti a vario titolo legati ad Hysenaj e coinvolti in attività illecite.

Altri mesi di accertamenti e martedì scorso i carabinieri hanno eseguito 13 perquisizioni anche nei confronti di una galassia di persone legate a questo gruppo. Perquisizioni che hanno interessato Asti, Comuni della nostra provincia e un immobile a Coassolo Torinese.

A portarli fino ai piedi delle montagne, in Val di Lanzo, era il forte sospetto di una piantagione di marijuana così come emerso da una parte di indagini effettuate nell’estate. Un sospetto più che confermato.

Infatti, aperte le porte di un grande capannone situato in una zona isolata, impervia e boschiva, si sono trovati di fronte oltre 1200 piante di marijuana coltivate in modalità completamente coperta, trasformando l’immobile artigianale in una grande serra in muratura.

L’infiorescenza trovata nella serra corrisponde, per valore sul mercato, ad oltre un milione di euro, che si aggiunge ai 4 milioni del valore della cocaina sequestrata ad aprile.

Il custode della serra era un cittadino albanese residente ad Asti che è stato arrestato e portato al carcere di Ivrea.

Impressionante la professionalità con la quale era stata realizzata la piantagione dentro il capannone che presentava un complesso e costoso impianto di ventilazione, illuminazione controllata e riscaldamento per avere costantemente l’atmosfera ideale alla coltivazione della marijuana. Con un particolare: tutto l’impianto era alimentato da energia elettrica che il gruppo aveva “rubato” alla rete elettrica pubblica senza corrispondere alcuna bolletta. Erano riusciti ad allacciarsi ad un cavo e avevano fatto un allacciamento invisibile, facendo passare i cavi sotto terra in modo da non sollevare sospetti. Si parla di un consumo quotidiano che andava dagli 80 ai 100 kw. Tenendo conto che una casa normale, abitualmente, consuma dai 3 ai 6 kw al giorno.

Attualmente, dunque, a bilancio dell’operazione, oltre al sequestro di sostanza stupefacente per il valore di oltre 5 milioni di euro vi è Hysenaj già condannato, il “custode” della serra arrestato, cinque denunciati, due indagati perché a casa loro sono state trovate munizioni per arma comune da sparo e piccole quantità di altra sostanza stupefacente.

A quest’ultima fase dell’indagine hanno concorso reparti speciali dei Carabinieri, SOS (squadre operative speciali) del reggimento di stanza a Moncalieri, le API (Aliquote primo intervento) di Torino, alcuni tecnici del Ros e unità cinofile per la ricerca di stupefacenti ed esplosivi.