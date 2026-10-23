Sulla rete elettrica "sbalzi" di corrente 'irregolare', danni per migliaia di euro in numerose case di Sessant

Sono cinquantacinque le utenze della rete di E-Distribuzione colpite da un episodio di "tensione irregolare" avvenuto la mattina di domenica 11 ottobre nell'intera frazione di Sessant e nelle zone limitrofe. Numerose abitazioni hanno subito una fluttuazione di tensione che, stando a quanto dichiarato da diversi residenti coinvolti, avrebbe superato il limite previsto dei 230 volt. L'anomalia ha danneggiato molti elettrodomestici, sia grandi sia piccoli, provocando danni per migliaia di euro.

Un malfunzionamento imprevedibile che ha messo in seria difficoltà diversi astigiani, oggi alle prese con le pratiche burocratiche per ottenere dall'Enel il risarcimento dei danni. A raccontare l'accaduto al nostro giornale è Benedetta Bona, anche a nome della madre Luisa. La donna è molto amareggiata, non tanto per l'incidente in sé, quanto per la gestione dell'emergenza e del post-evento tra linee telefoniche intasate, l'assistenza virtuale con intelligenza artificiale incapace di fornire risposte adeguate e una vera e propria odissea per riuscire a parlare con un operatore umano al call center.

«Quando è stata ripristinata la corrente – ricorda Bona – nelle varie abitazioni si sono iniziati a sentire scoppiettii seguiti dalla comparsa di scintille. Qualcuno ha parlato addirittura di colpi così forti da sembrare spari. Si è avvertito anche un intenso odore di bruciato». Mentre la luce si interrompeva per la seconda volta, sono partite le chiamate all'Enel e ai vigili del fuoco per segnalare l'accaduto.

«Parlare con l’Enel è stato un terno al lotto – continua la lettrice – tra intasamento delle linee, un'intelligenza artificiale che di intelligente non ha niente e un numero ridotto di addetti al call center per via del giorno festivo. Siamo riusciti a raggiungere un essere umano solo nel tardo pomeriggio, verso sera, anche se a quel punto sarebbe stato quasi meglio parlare con l’intelligenza artificiale. Pure i vigili del fuoco hanno risposto che sarebbe stato opportuno chiamare l'Enel e non loro – prosegue la donna – Ma se una persona ha problemi legati all’impianto elettrico, con apparecchi che bruciano, scintille e odore di bruciato, chi dovrebbe chiamare?»

Inoltre, molte abitazioni sono rimaste isolate poiché i cellulari non prendono bene in quella zona e la rete Wi-Fi, erogata tramite router, in quel momento era fuori servizio. «In tutto questo il Comune dov'è stato? – conclude Bona – Non era forse il caso di mandare un’auto dei vigili o della Protezione Civile a fare un controllo tra i residenti che, alla fine, sono rimasti fino a mercoledì pomeriggio senza corrente? Parliamo di tre frazioni a non più di dieci chilometri dal centro di Asti, non di un’isola in mezzo al nulla».

Contattata per una replica, E-Distribuzione ha confermato il disservizio, precisando tuttavia di essere intervenuta tempestivamente anche con l'installazione di un generatore per ripristinare l'erogazione nel minor tempo possibile. I tecnici dell'azienda hanno sostituito il trasformatore sul palo da cui è scaturito il problema elettrico, operando con due equipaggi muniti di gru e cestello e quattro tecnici incaricati di sostituire le discese dei cavi che collegano il trasformatore alla rete generale.

Resta aperto il capitolo dei rimborsi, che dovranno essere richiesti dagli utenti seguendo la procedura indicata sul sito di E-Distribuzione, tramite l'invio di un apposito modulo via Pec o fax. I tecnici dell'azienda effettueranno un'analisi complessiva e, secondo quanto fatto sapere dalla società, spetterà a un perito accertare l'ammontare del danno per poi procedere con il pagamento. Nel caso di Benedetta Bona la stima ammonta già a circa 7.000 euro a causa dei danni riportati da televisore, frigorifero, lavatrice, router Wi-Fi, tre citofoni e dalla caldaia, tra la sua casa e quella della madre.

«Insisto nel dire che non abbiamo avuto alcun aiuto dal Comune di Asti e non abbiamo ancora ricevuto telefonate dall'Enel – conclude la donna – Però, quando i politici chiedono il voto, sanno benissimo come e dove trovarci».