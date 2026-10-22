Maltrattò pesantemente i due figli: madre sotto processo

Una pagina bruttissima nella storia dei processi per maltrattamenti passati per il tribunale di Asti.

Perché riguarda una madre (imputata) e i suoi due figli ancora adolescenti vittime delle intemperanze della donna da molti anni, come si legge nel capo di accusa.

Lunga la lista di cose dette e fatte contestata alla donna: dall’obbligo di pulire casa imposto ai figli ancora bambini con scenatacce nel caso non lo facessero come diceva lei, ad un bombardamento quotidiano di offese ed insulti molto molto pesanti. Insulti che sono già fortemente offensivi se rivolti ad adulti ma che, riferiti a due bambini, diventano dei macigni sullo sviluppo e l’autostima futura. Parole dure, che toccavano anche l’anima più profonda dei bambini, fino a farli sentire non voluti da subito e non accettati. Meno che mai amati dalla madre.

Fra le altre accuse che la Procura rivolge alla donna, vi sono poi le violenze fisiche, come gli schiaffi e i pugni ma anche i colpi con cintura e manico di scopa o graffi sul corpo. Spesso li lasciava da soli in casa senza cibo.

Una situazione gravissima che è durata per anni e che i ragazzini avevano riferito al padre, separato dalla donna, il quale ha intrapreso una battaglia legale durissima per togliere i figli da quella casa. E ci è riuscito, perché ora i ragazzi vivono con lui.

E la denuncia, ovviamente, procede.

L’imputata, difesa dall’avvocato Francesca Macario, all’udienza preliminare che si è tenuta nei giorni scorsi, ha avanzato la proposta di un patteggiamento a fronte di un percorso di recupero al Serd e di uno parallelo per donne maltrattanti.

Il giudice ha rinviato l’udienza nella primavera prossima per valutare se si è attenuta a queste modalità di recupero.

I ragazzini, rappresentati dal padre, si sono costituiti parte civile con l’avvocato Maura Lanfranco.