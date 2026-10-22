Femminicidio Zoe: il 23 novembre Alex Manna davanti ad un giudice

Con l’avviso di conclusione delle indagini era questione di qualche giorno e poi sarebbe arrivata anche la fissazione dell’udienza preliminare. E infatti è stata notificata ieri ai legali: Alex Manna, che ha compiuto i suoi 20 anni già in carcere, comparirà il 23 novembre davanti al gip di Alessandria per rispondere del reato di femminicidio nei confronti di Zoe Trinchero, 17 anni.

Per la tragica fine di Zoe, avvenuta il 7 febbraio di quest’anno, si sono costituiti parte civile i genitori, Fabio Trinchero e Maria Angela Auddino difesi dall’avvocato Fabrizio Ventimiglia di Milano.

Ma c’è un’altra parte civile, difesa dall’avvocato Alberto Avidano, ed è Naudy Carbone, il ragazzo indicato a Manna, nel suo primo racconto ad amici e carabinieri, come l’aggressore che aveva sorpreso la coppia mentre stava rientrando a casa di amici dopo aver comprato la pizza. Manna aveva raccontato di essergli sfuggito e di non aver più visto dove fosse finita Zoe fino a quando non è stata ritrovata riversa a testa in giù nel canale del rio Nizza che attraversa la città prima di gettarsi nel fiume Belbo. Un’accusa infondata che quella notte ha portato un nutrito gruppo di persone a presentarsi sotto casa di Carbone con l’intenzione di farsi giustizia e solo grazie all’intervento dei carabinieri il musicista non è stato aggredito dalla folla inferocita.

Alex Manna è in carcere dal giorno successivo l’omicidio, quando, messo alle strette dagli investigatori e dalle tante incongruenze già emerse fin dai primi racconti, ha confessato di essersi appartato con Zoe e poi di averla colpita con pugni al volto e aver tentato di strangolarla. Lei ha perso i sensi e lui l’ha gettata nel canale dove la ragazza morta per annegamento, come stabilito dall’autopsia. Ad oggi, però, non ha saputo dare una spiegazione lineare del motivo dell’aggressione.

Per la Procura, Alex si è sentito respinto e non ha gestito la frustrazione del “no”. Una versione che, peraltro, il ragazzo, difeso dagli avvocati Patrizia Gambino di Asti e Giuseppe Iorianni di Palmi, ha sempre respinto.