Anche ad Asti ragazzini bombardati sulle loro chat da messaggi terroristici che annunciano violenze in classe, ma è tutto falso

Lo stanno spiegando da giorni i telegiornali nazionali: le devastazioni e i vandalismi perpetrati a Milano e Torino durante le manifestazioni dello scorso week end hanno portato alla luce non solo la giovanissima età degli autori (si parla anche di dodicenni) ma anche il ruolo che chat e social hanno avuto nell’organizzazione sotto traccia degli attacchi. Una modalità sicuramente nuova per i più che però ha dato la stura a un’opera di disinformazione e di terrorismo strisciante che ha investito anche Asti.

Con un obiettivo preciso: i ragazzi nella fascia di età di quelli arrestati e fermati nelle due grandi città. Parliamo di studenti delle superiori che sono bombardati da due giorni da messaggi in chat di classe riservate.

Nello specifico, un messaggio che dice come si stiano organizzando dei gruppi, via WhatsApp, per colpire nelle scuole superiori di Asti e Torino. Si annunciano blitz nelle aule, incappucciati fino ad arrivare ad un piano preciso per violentare e stuprare le ragazze della nostra città come di altre.

Messaggi che si stanno moltiplicando, complice la viralità dei social e della rete e che stanno preoccupando i genitori.

Va detto subito: la maggior parte dei ragazzi è abbastanza scaltra e “digitalmente vaccinata” da riconoscere immediatamente che si tratta di messaggi fake, messi in circolazione per il puro gusto di cavalcare l’onda delle cronache nazionali per vedere “di nascosto l’effetto che fa”. Ma nella moltitudine di studenti cui questi messaggi arrivano ci sono anche studenti più sensibili, più fragili, più vulnerabili per tutta una serie di ragioni legate all’età, alla condizione di famiglia o a quelle sociali. Ragazzi e ragazze che vivono un isolamento sociale che non permette loro un confronto. E questi messaggi stanno creando ansie e paure. In redazione sono arrivate segnalazioni di genitori che non si spiegavano come mai, all’improvviso, i figli non volessero più andare a scuola o uscire di casa e alla fine hanno scoperto che era a causa della paura generata da questo bombardamento di messaggi anche in chat “quasi” ufficiali degli istituti scolastici.

Dalle forze dell’ordine arriva ovviamente la smentita di gruppi che stiano agendo in questo modo (in una delle chat si afferma che hanno già colpito a Milano in numerose scuole ma i media hanno tenuto nascosto tutto) e invitano alla calma e alla segnalazione di questi messaggi in modo da poterli fermare o confinare.