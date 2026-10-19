Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Nord Astigiano

Perdita di gasolio per strada provoca incidenti e chiusura del traffico

Cantonieri della Provincia all'opera per "asciugare" il carburante che ha reso l'asfalto liscio come l'olio

Daniela Peira

Daniela Peira

19 Ottobre 2026 14:59:21

Perdita di gasolio per strada provoca incidenti e chiusura del traffico

Pomeriggio difficile nel Nord Astigiano fra Castelnuovo Don Bosco, Moriondo Torinese e Buttigliera dove tre strade sono state chiuse al traffico per evitare nuovi incidenti.

A provocare il blocco della circolazione è stata la perdita copiosa e diffusa di gasolio sulla bretella che da Castelnuovo Don Bosco conduce a Buttigliera e poi sulla stretta strada in piano che da Buttigliera conduce a Moriondo Torinese e ancora sulla discesa verso l'altro ingresso di Castelnuovo.

Sul posto anche il sindaco di Castelnuovo Don Bosco, Umberto Musso, per verificare lo stato delle cose. 

Si ipotizza la perdita del gasolio forse da una cisterna trainata da un trattore il cui conducente non si è accordo di quanto stava lasciando dietro. Il gasolio, a contatto con l'asfalto e in una giornata di pioggia come quella di oggi, ha reso il manto stradale liscio come l'olio. Diverse le perdite di controllo delle prime auto che sono passate; una è finita nel fosso (vedi foto di copertina) per fortuna senza arrecare danni al conducente.

Per precauzione e per consentire gli interventi di ripristino della sicurezza della strada, i tre tratti citati sono stati chiusi al traffico. Il primo a riaprire dovrebbe essere quello della bretella verso Buttigliera; il paese è comunque raggiungibile dalla vecchia strada.

«Al momento non abbiamo conferme su chi e cosa abbia causato la perdita - spiega il sindaco di Castelnuovo Don Bosco Umberto Musso che tiene i contatti con la Provincia - confidiamo di avere risposte dalle telecamere di sorveglianza i cui filmati sono stati acquisiti».

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133