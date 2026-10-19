Perdita di gasolio per strada provoca incidenti e chiusura del traffico

Pomeriggio difficile nel Nord Astigiano fra Castelnuovo Don Bosco, Moriondo Torinese e Buttigliera dove tre strade sono state chiuse al traffico per evitare nuovi incidenti.

A provocare il blocco della circolazione è stata la perdita copiosa e diffusa di gasolio sulla bretella che da Castelnuovo Don Bosco conduce a Buttigliera e poi sulla stretta strada in piano che da Buttigliera conduce a Moriondo Torinese e ancora sulla discesa verso l'altro ingresso di Castelnuovo.

Sul posto anche il sindaco di Castelnuovo Don Bosco, Umberto Musso, per verificare lo stato delle cose.

Si ipotizza la perdita del gasolio forse da una cisterna trainata da un trattore il cui conducente non si è accordo di quanto stava lasciando dietro. Il gasolio, a contatto con l'asfalto e in una giornata di pioggia come quella di oggi, ha reso il manto stradale liscio come l'olio. Diverse le perdite di controllo delle prime auto che sono passate; una è finita nel fosso (vedi foto di copertina) per fortuna senza arrecare danni al conducente.

Per precauzione e per consentire gli interventi di ripristino della sicurezza della strada, i tre tratti citati sono stati chiusi al traffico. Il primo a riaprire dovrebbe essere quello della bretella verso Buttigliera; il paese è comunque raggiungibile dalla vecchia strada.

«Al momento non abbiamo conferme su chi e cosa abbia causato la perdita - spiega il sindaco di Castelnuovo Don Bosco Umberto Musso che tiene i contatti con la Provincia - confidiamo di avere risposte dalle telecamere di sorveglianza i cui filmati sono stati acquisiti».