Fugge dai Carabinieri, ricerche in corso per un uomo sospettato di essere armato

Momenti di tensione questa mattina in corso Savona, dove i Carabinieri del Comando Provinciale sono impegnati nella ricerca di un uomo che si è dato alla fuga dopo essere stato fermato a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.

L’episodio è avvenuto intorno alle 5, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Asti ha intercettato il veicolo lungo corso Savona, intimando l’alt al conducente. Una volta fermata l’auto, un uomo è sceso dal mezzo e si è dileguato nell’oscurità delle campagne circostanti.

A rendere più delicata la situazione è stato un particolare notato dai militari durante la fuga. Nonostante la scarsa visibilità, dovuta all’assenza di luce nelle prime ore del mattino, i Carabinieri avrebbero intravisto tra le mani dell’uomo un oggetto scuro, verosimilmente riconducibile a un’arma da fuoco.

Il sospetto che il fuggitivo potesse essere armato ha reso necessario predisporre un dispositivo di sicurezza nell’area interessata. Per consentire le ricerche e tutelare l’incolumità dei civili, è stato disposto il blocco del traffico e la zona è stata cinturata.

Una misura che ha inevitabilmente provocato code e disagi alla circolazione su quella che è una strada particolarmente trafficata, soprattutto per i numerosi pendolari. Le operazioni si sono rese necessarie per garantire la sicurezza dei residenti, degli utenti della strada e degli stessi militari impegnati nell’intervento.

Sul posto sono intervenuti diversi reparti dell’Arma, tra cui i reparti speciali di primo intervento, numerose pattuglie del Comando Provinciale e un negoziatore. Alle attività hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Asti.

Nonostante il dispiegamento delle forze coinvolte, le ricerche hanno dato finora esito negativo. L’uomo non è stato rintracciato e gli accertamenti da parte dei Carabinieri proseguono per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

“Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per esigenze di sicurezza pubblica da questo ufficio. Si rammenta la presunzione di innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato".