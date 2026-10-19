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Sicurezza

Operazione di polizia in corso Savona, lunghe code e rallentamenti in entrata ad Asti

La pioggia ha mandato in tilt il traffico vicino alle scuole. Un pedone è stato investito in viale Partigiani

Redazione web

Redazione web

19 Ottobre 2026 09:27:00

carabinieri controlli notturni notte
Inizio di settimana molto complicato per la viabilità cittadina: in questi minuti si registrano diverse criticità lungo le principali arterie urbane.

Lunghe code sono segnalate in corso Savona, nel tratto tra via Cuneo e lo svincolo per Trincere, a causa di un'operazione di polizia condotta da carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Per consentire alle forze dell'ordine di operare in sicurezza, è stato istituito un senso unico alternato che sta provocando rallentamenti e code in entrata, ad Asti, dalla tangenziale. Nelle prossime ore dovrebbero essere diffusi aggiornamenti ufficiali sui dettagli dell'intervento e sugli esiti delle indagini.

A rendere ancora più critica la situazione del lunedì mattina si è aggiunta la pioggia, che ha paralizzato la circolazione nei pressi degli istituti scolastici. Traffico in tilt anche in viale Partigiani, poco distante da piazza Lugano, a causa dell'investimento di un pedone da parte di un mezzo in transito. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia municipale per i rilievi e l'accertamento della dinamica.
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