La vedova del caposcorta di Falcone ad Asti: «Antonio sapeva che lo avrebbero fatto saltare in aria»

«Quel giorno Antonio non era di turno e si era ritagliato qualche ora per stare con i nostri due figli, di 4 anni e mezzo e 21 mesi. Poi, il giorno primo chiamò il collega e disse che sarebbe andato lui a prendere il dottor Falcone. Aveva solo 29 anni. Andò a mangiare in caserma con i colleghi e lo sentii l’ultima volta alle 16. Mi arrivò la telefonata di un’amica comune, verso le 18, che chiedeva dove fosse Antonio. Io, che avevo imparato a non dire mai dove fosse realmente, mentii e le dissi che era a casa con i bambini. Lei, sollevata, mi rispose “meno male”, perché c’è stato un attentato al dottor Falcone. Da quel momento mi ritrovai in una vita che non avevo scelto. Ma era la mia. Pensavano di distruggere tutto ma invece tutto iniziò».



E’ il lungo incipit che Tina Montinaro, vedova di Antonio, capo scorta di Giovanni Falcone ucciso nell’attentato a Capaci con la moglie del giudice e i colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo ha riservato ai ragazzi delle scuole superiori di Asti che hanno partecipato a “Dal sangue versato al sangue donato”. Un evento pensato dall’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato per invitare i giovani a ricordare il sacrificio dei servitori dello Stato uccisi dalla mafia e per fare un gesto concreto di solidarietà, oggi, donando il sangue.

A rafforzare questo messaggio, in piazza Libertà, per tutta la giornata di venerdì, scortata da poliziotti in alta uniforme, c’era una teca che più di ogni altra parola raccontava ciò che accadde su quel tratto di autostrada fra Palermo e Capaci: ciò che è restato della Fiat Croma blindata, in codice la Quarto Savona 15, sulla quale viaggiavano Montinaro e i colleghi. Insieme a studenti, cittadini e autorità in piazza Libertà, c'era anche il gruppo di nuovi agenti di Polizia assegnati alla Questura di Asti. Tutti ragazzi con non più di 22 anni. Tina Montinaro si è intrattenuta a lungo con loro, con lievità, sorrisi e incoraggiamenti ricordando il marito che aveva solo 29 anni quando è stato ucciso ma che da anni aveva scelto di fare le scorte nonostante i pericoli che correva.



«Io sono una persona comune, normale come tutti, ma vivo in un Paese in cui chi fa le cose normali diventa eccezionale - ha ancora detto la vedova Montinaro - Ma sono anche una donna molto fortunata, perché sono stata, anche se per pochi anni, la moglie del poliziotto Antonio Montinaro. Quel ragazzo che aveva fatto la scelta di scortare l’uomo più a rischio d’Italia ha reso me e i suoi figli molto orgogliosi. Non cambierei una virgola della mia vita. Era un ragazzo molto bello, curioso, con voglia di fare. Chiese lui l’aggregazione a Palermo in occasione del maxi processo contro la mafia. Ci siamo innamorati subito e ci siamo sposati poco dopo. Lui, giorno per giorno, mi faceva capire l’importanza del suo lavoro, quello di proteggere il dottor Falcone. Sapeva bene che era pericoloso. All’epoca a Palermo si moriva ogni giorno. Sapevo chi avevo sposato. Mi diceva “Io non voglio lasciare il dottor Falcone perché sta facendo qualcosa di molto importante. Il giorno in cui decideranno di ucciderci, perché lo faranno, di me non resterà più nulla”».

Fra i momenti più toccanti dell’evento che è seguito all’Auditorium della Banca d’Asti, la famosa canzone “Signor tenente” di Giorgio Faletti eseguita da Giuseppe Gramaglia e Simone Poncino alla presenza di Roberta Bellesini.

(Fotoservizio Billi)