Si sente male all'Ikea, soccorso da tre medici che facevano acquisti e salvato con il defibrillatore

Sembrava quasi una scena da film, quando dagli altoparlanti diffusi in ogni ambiente allestito e di vendita dell'Ikea di Collegno si è sentito l'appello urgente di ricerca di un medico fra i clienti. E di medici, in quel momento, ce n'erano ben tre che stavano facendo acquisiti e sono accorsi al bar dello store dove un paziente di 59 anni si era accasciato a terra senza segni vitali.

I tre medici hanno immediatamente avviato le prime manovre di soccorso.

Negli stessi minuti la chiamata di soccorso è arrivata al NUE 112 ed è stata trasferita alla Centrale Operativa del 118 di Torino, che ha immediatamente inviato un'ambulanza sul posto e seguito al telefono le operazioni di soccorso messe in atto dai medici presenti.

L'IKEA è cardioprotetta e i medici hanno utilizzato il defibrillatore per far ripartire il cuore dell'uomo, che ha ritrovato il battito e il respiro spontaneo prima del trasporto all'ospedale Molinette, dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva. I medici dovranno indagare le cause dell'arresto cardiaco.

La presenza dei medici, la disponibilità immediata del defibrillatore e il coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa del 118 hanno consentito di intervenire fin dai primi istanti dell'arresto cardiaco, garantendo la continuità del massaggio cardiaco. Una tempestività particolarmente importante in questo tipo di emergenze, in cui ogni secondo conta e la rapidità delle manovre di soccorso può contribuire a migliorare le possibilità di sopravvivenza.

L'episodio arriva nei giorni della Settimana VIVA! per la rianimazione cardiopolmonare, promossa in Italia dall'Italian Resuscitation Council su impulso dell'Unione Europea e dell'European Resuscitation Council, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle manovre salvavita.