Polizia Ferroviaria: "Siamo in pochi a controllare la zona della stazione e l'esercito non risolverà il problema"

Una risposta sottile all’ipotesi di impiegare l’esercito per controllare la zona della stazione ferroviaria e corso Matteotti arriva da tutti i sindacati di Polizia di Asti (Perria per Siulp, Faletti per Sap, Curcio per Federazione Coisp, Nevoso per Siap, Cerrato per FSP, Lamattina per Silp-Cgil).

Partendo dalla situazione attuale che è fortemente deficitaria sul fronte dell’organico in forza al Posto di Polizia Ferroviaria, con sede nella stazione e giurisdizione su numerosi aspetti di controllo della delicata area di snodo ferroviario.

«L’attuale dotazione di personale risulta insufficiente a garantire la regolare copertura dei servizi istituzionali – scrivono i sindacati di Polizia – Da una parte vi è un progressivo incremento dei carichi di lavoro e dall’altra la diminuzione di unità effettive in servizio a causa di pensionamenti, trasferimenti, congedi prolungati».

Sull’aumento e il mutamento dello scenario operativo i sindacati vanno nello specifico: aumento del flusso di passeggeri alla stazione di Asti da quando sono stati inseriti numerosi convogli da e per Milano, l’aumento degli interventi per reati predatori, situazioni di degrado urbano delle aree limitrofe e gestione di soggetti problematici all’interno dello scalo e, non ultimo, l’aumento della vigilanza ordinaria con i servizi di pattuglia sui treni che si aggiungono a numerosi adempimenti burocratici e di polizia giudiziaria che ulteriormente sottraggono risorse al controllo.

Ormai abitudinario il ricorso a turni straordinari che però rendono molto complessa la pianificazione del lavoro delle pattuglie in sufficiente sicurezza.

«Infine è appena il caso di ricordare che l’ipotetico rimedio, affiorato di recente a seguito di alcuni fatti di cronaca segnalati nella zona, dell’introduzione di personale dell’esercito non gioverebbe alla situazione, se non in maniera residuale, in quanto gli operatori non concorrerebbero in alcun modo alle citate incombenze, compiti esclusivi delle forze di polizia. Le pattuglie svolte dai militari devono necessariamente integrare uno o più operatori della Polizia di Stato, che sarebbero comunque insufficienti vista la persistente carenza».

Una situazione che potrebbe migliorare con l’assegnazione di nuove unità appena ci saranno movimenti di personale, anche solo con aggregazioni temporanee. Ed è proprio questa la richiesta che viene avanzata dai sindacati per ripristinare gli standard operativi per garantire incolumità sia ai cittadini fruitori della stazione ferroviaria, sia agli operatori di polizia stessi.