Una Cenerentola moderna diventata schiava sessuale a 12 anni

Sono servite 140 pagine per ricostruire una delle storie più drammatiche passate per il Tribunale di Asti. Quella di riduzione in schiavitù sessuale di una giovane donna oggetto degli abusi e della violenza da parte del compagno della madre da quando aveva solo 12 anni.

Il nome dell’uomo è noto: Giacinto Attilio Sostero, 50 anni, originario di Canelli; anche la condanna lo è: 21 anni di reclusione. Massima privacy sul nome della vittima e della madre che in questa vicenda ha avuto un ruolo molto particolare.

Un processo davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Alberto Giannone con la collega Roberta Dematteis a latere e i giudici popolari che hanno raccolto una storia dai contorni incredibili, tanto è stata devastante per la ragazza.

Alcune parti del processo sono state celebrate a porte chiuse: quelle in cui la vittima ha raccontato, come un fiume in piena, quei 14 anni di inferno in casa, con dovizia di particolari e dettagli anche intimi che devono restare nella riservatezza della sua testimonianza e degli atti giudiziari. Altri testimoni, invece, hanno tratteggiato la vita di quello strano “trio” formato da Sostero, da quella che inizialmente era la sua compagna e dalla figlia di lei, sulla quale si sono riversate, fin dalla tenerissima età, le pulsioni sessuali dell’uomo.

Le motivazioni che hanno portato alla severa condanna hanno ripercorso tutto quanto raccontato dalla ragazza e di quei 14 anni di vita da segregata a disposizione esclusiva di quell’uomo che minacciava di morte madre e figlia al punto che la prima non è riuscita a trovare il modo di aiutare la seconda.

Una Cenerentola moderna, la ragazza, che oltre a dover soddisfare i desideri sessuali ad ogni ora di ogni giorno e in ogni luogo e modo desiderato da Sostero, doveva pulire casa, spesso in ginocchio con lo straccio perché mancavano i soldi per comprare anche solo un “mocio”, doveva occuparsi della cura dei piccioni che l’uomo allevava in casa secondo una strana idea di imitazione del pugile Tyson che faceva altrettanto (ma non certo nella cameretta di un alloggio in pieno centro ad Asti), doveva fare il pellegrinaggio ogni giorno da un supermercato all’altro alla ricerca delle offerte per riuscire a fare la spesa settimanale con 50 euro, che doveva lavare i vestiti, a mano, nel bidet di casa perché la famiglia non poteva permettersi una lavatrice.

Perché la ragazza non ha mai chiesto aiuto? Un po’ perché era sempre sotto il controllo stretto di Sostero che non le ha mai permesso, ad esempio, di avere un cellulare tutto suo. Però andava a scuola e nelle sue uscite per la spesa poteva rivolgersi a qualche estraneo che l’aiutasse ad uscire da quell’inferno. Non l’ha mai fatto, si legge nelle motivazioni, perché Sostero ha cominciato ad abusare di lei in giovanissima età, quando non aveva altra scelta che cedere e con il passare degli anni si era insinuata una soggezione psicologica insieme ad un asservimento completo che le ha fatto concludere che questo fosse il suo destino dal quale non riusciva a sfuggire.

Una “non normalità” che era diventata quotidianità complice il totale assoggettamento della madre che, emotivamente fragile e unica in famiglia a lavorare per sostenere le spese di casa, non ha trovato il coraggio di andarsene neppure quando ha saputo che Sostero l’aveva sostituita sessualmente con sua figlia minorenne.

Sostero, scrivono i giudici, ha esercitato “poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”.

Difeso in primo grado dall’avvocato Marco Borio, ora che sono uscite le motivazioni deve decidere se ricorrere in Appello.