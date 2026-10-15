Asti: «I clienti ubriachi di quel negozio di alcolici aperto fino a tarda notte non ci fanno dormire per urla e risse»

Si apre un altro fronte caldo sul fronte della sicurezza in città. Ed è quello che riguarda la zona di via Pascoli e via Cotta, traverse fra viale alla Vittoria e corso Ferraris. Una raccolta con decine di firme di residenti inviate al Questore di Asti, al Prefetto e al Sindaco.

Qui la questione è molto chiara, come riferita dai residenti. A finire nel cuore della polemica è un negozio di prodotti etnici che svolge anche attività di bar con consumo di alcolici fino a tardi, avendo una chiusura a notte inoltrata. Una situazione che i residenti, ormai da mesi, ritengono non più sopportabile perché porta molti disagi e disturbi a tutti coloro che vivono nei palazzi circostanti e che devono passare vicino al locale per tornare a casa.

Un primo ordine di problemi, infatti, è l’intralcio che i clienti provocano visto che sostano a lungo sia sul marciapiede del bar, sia su quello dalla parte opposta della strada e talvolta si fermano per ore a chiacchierare anche direttamente sulla strada, incuranti del pericolo di investimento che corrono e il disturbo alla circolazione.

Ma non è solo questo. I residenti, soprattutto in un’estate lunga come quella appena passata, si sono sorbiti tutte le notti, già insonni per caldo insopportabile e umidità, il cicaleccio sotto il balcone con le finestre aperte, grida e schiamazzi fino ad ore tarde. Qualcuno, in più occasioni, ha anche avvertito arrivare fino all’alloggio l’odore di cannabis fumata negli spinelli rollati in strada.

Le cose si complicano ulteriormente quando i clienti alzano il gomito e cominciano le classiche discussioni fra ubriachi: per stupidaggini e futili motivi cominciano a gridare o vengono alle mani costringendo i residenti ad affacciarsi e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Cosa che accade molto spesso.

Come poco tempo fa quando è scoppiata una rissa fra molti clienti con botte furibonde, lancio di bottiglie di vetro che si sono infrante sulla strada, sui marciapiedi e fra le auto in sosta, urla, insulti. Con il coinvolgimento anche di una donna che è stata pesantemente minacciata ed insultata nonostante fosse a terra, ubriaca.

Tutto questo è stato “registrato” dai residenti che proprio non ce la fanno più dopo mesi di queste notti turbolente e sottolineano che il comportamento dei clienti del locale sta portando al degrado della sicurezza e della qualità della vita in quella zona.

E’ stata fatta una raccolta di firme sotto un testo che riassume tutto il disagio passato nei mesi scorsi ed è stata inviata ai responsabili di sicurezza e ordine pubblico della città per chiedere interventi che evitino un ulteriore peggioramento della situazione.