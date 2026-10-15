Inseguimento per le vie di Asti: una Volante ferma un pregiudicato senza patente

Un inseguimento che ha messo in pericolo pedoni e auto con forte rischio di investimenti o di incidenti quello che è avvenuto in città nella notte fra martedì e mercoledì.

Tutto è iniziato quando la Volante di turno al controllo della città, ha visto sfrecciare un'auto che viaggiava a velocità folle per il centro di Asti. Ovviamente l'equipaggio di poliziotti si è messo all'inseguimento per fermare e controllare l'automobilista che stava tenendo una condotta altamente pericolosa. Lui, quando si è accorto di avere la Polizia dietro, ha ulteriormente accelerato per sfuggire al controllo e ne è nato l'inseguimento per mezza città fino a quando la Volante ha fermato l'auto e identificato sia conducente che i passeggeri che viaggiavano sulla vettura.

Dalle prime verifiche è emerso che l'automobilista aveva precedenti per reati contro il patrimonio e lesioni personali stradali ma, soprattutto, non aveva la patente di guida e già era stato "beccato" per lo stesso motivo negli ultimi due anni.

Per lui una pioggia di sanzioni e contravvenzioni al Codice della Strada per la grave condotta di guida pericolosa e per non essersi fermato all'alt degli agenti; l'automobile è stata sottoposta al fermo amministrativo.

«Si tratta di un'operazione che conferma l'efficacia e l'importanza della costante presenza dei servizi di prevenzione - commentano dalla Questura di Asti - con l'obiettivo prioritario di contrastare atteggiamenti sconsiderati e imprudenti a tutela della sicurezza pubblica»