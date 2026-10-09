Donna scippata della collana in via Cavour

Una zona sotto stretta osservazione da tempo sul fronte della microcriminalità oltre che di presenze moleste in strada che questa sera ha offerto un'altra notizia per le cronache locali.

All'imbrunire, nel primo tratto di via Cavour verso la piazza della stazione, una donna era appena uscita da un negozio della via e stava tornando a casa in zona corso Matteotti quando, da dietro, è stata avvicinata da un uomo che le ha afferrato la collanina d'oro che aveva al collo e l'ha strappata dandosi alla fuga.

«Non sono riuscita a vederlo in faccia, perché mi ha attaccata da dietro, non me l'aspettavo ed è stata un'azione velocissima. Ricordo invece bene il volto di due ragazzi stranieri che hanno assistito alla scena e mi si sono avvicinati per chiedermi se stavo bene, se avessi bisogno di qualcosa, se avessero dovuto chiamare un'ambulanza».

Per fortuna la signora non è caduta a terra perché è riuscita ad appoggiarsi al muro e non ha riportato gravi lesioni. «Avrei voluto farne a meno, ma questa è la miglior risposta a chi dice che in questa zona è tutto tranquillo e sotto controllo».